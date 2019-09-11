Çubuk Kraker’ler, ‘Martı’ların evinde!

Sağır ve işiten çocuklar için düzenlenecek “Çubuk Kraker’in Yolculuğu” festivaline, ‘Martıların okulu’ KAL evsahipliği yapacak.

Genç matematik öğretmeni Pelin Baykan’ın kurduğu sosyal girişim “Anlatan Eller”, sağırların kendi hikâyelerini bağımsızca anlatabildikleri ve kendi istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir dünya için çalışıyor.

Bu kapsamda da “Çubuk Kraker'in Yolculuğu” adlı, kendisi veya aile bireyleri sağır çocuklarla işiten çocukları bir araya getirerek; çocukların yetkinliklerini fark etmeleri, hayallerini keşfetmeleri ve farklılıklarını kucaklamaları için alanlar yarattıkları günübirlik etkinlik serileri düzenliyorlar. Bugüne kadar 3 etkinlikle 82 çocuğa, 64 ebeveyne ulaşılan Çubuk Kraker'in Yolculuğu, 22 Nisan 2018 tarihinde faaliyetlerine başlamış Anlatan Eller Gönüllüleri'nin gönüllü bir çalışması.

Şimdi de daha çok çocuğa ulaşabilmek, hayatlarına bir parça da olsa dokunabilmek için Türkiye’nin ilk sağır, coda (sağır ailenin işiten çocuğu) ve işiten çocuk odaklı festivali olan Çubuk Kraker’in Yolculuğu Günübirlik Festival gerçekleştirecekler. 15 Eylül 2019 Pazar günü 11:00-18:00 saatleri arasında Kadıköy Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapılacka festival, 3-15 yaş arası tüm çocukların katılımına açık ve ücretsiz.

Kadıköy Belediyesi’nin destekçileri arasında olduğu festivalde; Türk İşaret Dili’yle (TİD) tanışma, Toyi ile Yaratıcı Oyun, YesToScience ile Kutuplar, YesToScience ile Sabun Yapımı, - YesToScience ile Slime Yapımı, Joon ile Tasarım Odaklı Düşünerek Sessiz Kitap Tasarlama, Acıbadem Sanat Evi ile Seramik, SistersLab ile Maker, Kozalak Derneği ile Tohum’un Dünyasına Yolculuk, Origami, Beden Perküsyon & Yoga olmak üzere 11 farklı atölye yapılacak.

www.anlataneller.org.tr