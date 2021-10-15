“COVİD çocuklarda kaygıya neden oldu”

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle görüştüğümüz Kadıköy Belediyesi Koruyucu Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Şenay Hacıhaliloğlu merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi

Geçtiğimiz 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü idi. Hem 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü hem de neredeyse iki yılı dolduran pandemi salgınının, ruh sağlığımız üzerinde yarattığı etkiyi konuşmak için Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu Şenay Hacıhaliloğlu’nun kapısını çaldık.

Kadıköy’de yaşayan tüm bireylere ve eğitim görenlere ücretsiz psikolojik destek vermek amacıyla kurulan Çocuk Koruyucu Ruh Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu Hacıhaliloğlu, pandemi sonrası çocuklarda kaygı, korku ve takıntılı davranışların, yetişkinlerde ise günlük rutinden kopma gibi sorunların baş gösterdiğini söyledi.

Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi hangi amaçla açıldı?

Merkezimiz 14 Mart 2011 yılında Yeldeğirmeni'nde üç psikolog ve bir çocuk ergen psikiyatristi ile hizmet vermeye başladı. Artan talepler doğrultusunda ise kadro genişletilerek Göztepe'de bulunan binamıza taşındık. Kuruluş amacımız toplumu ruhsal-zihinsel gelişimin önemi ile ilgili bilgilendirmek ve farkındalık yaratmaktır. Kadıköy ilçesinde ikamet eden ve Kadıköy ilçesinde öğrenim gören çocuk - ergenlere ve Kadıköy ilçesinde ikamet eden yetişkinlere yani tüm yaş gruplarına ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

Merkezimizin öncelikli yaş grubu, ruhsal - zihinsel gelişimin en önemli evresi olan 0-6 yaş aralığıdır. Bu dönemde yapılacak değerlendirme ve danışmanlıklar yaşanan zorluklara daha erken müdahale edilebilmesini sağlar. Merkezimiz kurulduğunda öncelikli hedefimiz 0-6 yaş olmasına rağmen artan talepler doğrultusunda 7-18 yaş aralığına da yoğun şekilde hizmet vermeye başladık ve böylelikle halen 0-18 yaş aralığındaki çocuk- ergenlerin danışmanlık ve tedavilerini devam ettirmekteyiz.

Çocuklar annelerinin-babalarının ve bakım veren kişilerin aynasıdır. Bu sebeple projemiz ebeveyn danışmanlığı ve yetişkin danışmanlığı hizmeti ile tüm aileyi kapsamaktadır.

Merkezde görev alan uzman ekip hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ekibimizde bir çocuk ergen psikiyatristi, bir yetişkin psikiyatristi ve sekiz uzman psikolog bulunmaktadır. Ekibimizin tamamı yüksek lisansını tamamlamış ve alanda oldukça deneyimli ve donanımlı klinik psikologlardan oluşmaktadır. Uzman psikologlarımızın ikisi yetişkinlere, diğer psikologlarımız ise çocuk ve ergen danışanlarımıza hizmet vermektedir. Bir psikoloğumuz ise belediyemize bağlı olan yuvalarımızda görev yapmaktadır.

Merkez pandemi döneminde nasıl bir hizmet verdi? Şu an hizmetler yüz yüze mi veriliyor?

Pandemi sürecinin başında gelen başvurulara ve devam eden danışanlarımıza online olarak hizmet verdik. Pandemi sürecinin devam ediyor olması sebebi ile merkezimizdeki hizmetlerimiz ağırlıklı olarak online devam etmektedir. Zorunlu hallerde, uzman ihtiyaç gördüğünde yüz yüze görüşme yapmaktadır. Başvuran her danışanımızın merkezimizden 12 seans yararlanma hakkı vardır. Seans sürelerimiz 45 dakikadır. Başvurularımızdaki artış sebebi ile çok yoğun bir dönem geçirdik ve yoğunluğumuz her geçen gün artarak devam etmektedir.

Pandemi ile birlikte merkeze başvuranlar hangi konularda destek istedi ve istiyor?

Pandemi süreciyle birlikte çocuklarda özellikle kaygı ile ilgili başvurularda artış oldu. Bununla birlikte korkular, takıntılı davranışlar, aile içi iletişim, online sisteme uyum başvurularında da artış olduğunu gözlemledik. Yetişkinlerde ise yine benzer şekilde günlük rutinlerden kopma ve izolasyon süreci zorlukları ile ilgili başvurular aldık.

HAFTA İÇİ HER GÜN HİZMET VERİYOR

Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, hafta içi hergün 09.00-16.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Kadıköy ilçesinde ikamet eden çocuk-ergen ve yetişkinler, (0216) 360 88 10 - (0216) 360 88 30 - (0216) 414 67 11 numaraları arayarak randevu alabilirler.