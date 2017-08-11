Çocuklarla çalışanlara özel eğitim

Kadıköy Belediyesi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, belediye personeline yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor

Kadıköy Belediyesi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği işbirliğinde kurum içinde çocuk ve gençlerle çalışan birim personellerine ve meslek elemanlarına “akran zorbalığı”, “flört şiddeti” ve “cinsel istismar” konulu eğitim çalışması düzenledi.

Çocuklar ve gençlerle çalışan yetişkinler için sorumluluk ve sınırların nasıl biçimlendirilmesi gerektiği üzerine yapılan atölye çalışmalarına çocuk ve gençlere yönelik faaliyet gösteren merkez ve birim personeli katıldı.

Eğitim içeriğinde çocuklarla çalışırken hak odaklı yaklaşımın nasıl geliştirileceği; yetişkinlerin çocuk algısı, çocukların nelere maruz bırakıldığı, çocukların bedensel söz hakları, çocuklar için sınır ve onay kavramları üzerinden değerlendirildi. Cinsel istismarın tanımı, farklı biçimleri, medyada ele alınış biçimleri, toplumsal algı ve mitler üzerine yürütülen kavramsal tartışmalarla ele alındı. Yetişkin-çocuk ilişkilerinde sınırlar ve sorumluluklar gündemli grup çalışmalarında cinsel istismarı fark etme ve müdahale etme yöntem ve pratikleri ele alındı.