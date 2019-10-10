Çocukların ruh sağlığı için el ele

Çocuklar için el ele veren Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi ile Göztepe Gönüllü Evi Kişisel Gelişim Komitesi “Çocuklarımızın Geleceği İçin” projesine imza attı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi ile Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllü Evi Kişisel Gelişim Komitesi el ele verdi, çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için “Çocuklarımızın Geleceği İçin” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik öz portre çalışması, 3.sınıf öğrencilerine mandala ve 4. sınıf öğrencilerine de kukla yapımı atölyesi düzenlenecek. Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde gerçekleşecek çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, Ruh Sağlığı Merkezi’nin uzmanları tarafından değerlendirilecek. Projenin ilk atölyesi de Dünya Çocuk Günü etkinliği kapsamında 7 Ekim Pazartesi günü gerçekleşti. İnönü İlkokulu’ndan 33 çocuğun misafir olduğu atölyede kolaj tekniği ile öz portre çalışması yapıldı.

“ELLERİNİ TUTACAĞIZ”

Göztepe Gönüllü Evi Kişisel Gelişim Komitesi’nden ve proje yürütücüsü Simay Bodur, proje başlığı altında düzenlenecek üç çalışmada çocukların sanatsal faaliyetlerle kendini ifade edebileceğini söyledi ve şu bilgileri ekledi; “Çocukların ruhsal gelişimini önemsiyoruz. Sanatla onlara destek olmak istiyoruz. Özportre çalışması ile makasla dergilerden kâğıt keserken motor becerileri ve yaratıcılıkları gelişecek. En önemlisi kendilerini ifade etme biçimi ön planda olacak. Her hafta bir atölye olacak ve bu atölyelerden elde ettiğimiz verileri üçüncü haftanın sonucunda Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi uzmanlarına vereceğiz. Onlardan bir değerlendirme isteyeceğiz. Değerlendirme sonucunda çocuklarımızın yetişkinlikte sağlıklı bir ruhsal yaşamları için şimdiden ellerini tutacağız.”

Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi Birim Sorumlusu Şenay Hacıhaliloğlu da, “Uzmanlarımız katkı sağlayacak. Merkezimiz açısından da tamamlayacı bir çalışma olacak. Bu gibi projeleri önemsiyoruz ve elimizden gelen bütün desteği veriyoruz.” dedi.