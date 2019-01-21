Haftalık Bağımsız Gazete 21 Ocak 2019
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Çocukların merkezi, 1. yaşını kutladı
Çocukların merkezi, 1. yaşını kutladı
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Çocukların merkezi, 1. yaşını kutladı

Çocuklar için bir alternatif, sosyal bir mekân olarak tasarlanmış olan Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM) birinci yaşını kutladı. HKÇKM’de eğitim alan çocukların tiyatro, pantomim ve müzik alanında hazırladıkları gösterileri yetişkinler hayranlıkla izledi

Çocukların merkezi, 1. yaşını kutladı
GazeteKadıköy

Çocukların tiyatrodan sinemaya, el sanatlarından atölyelere kadar birbirinden farklı etkinliklerle biraraya geldiği merkezden bir yıl içerisinde 24 bin 753 çocuk yararlandı. HKÇKM birinci yaşını özel bir gösterimle kutladı.

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Çocuklar geleceğimizdir. Gençliğe ne kadar katkı verirsek, o kadar güzel bir ülke yaratırız, mutlu bir yaşamımız olur.” dedi.

20 Ocak Pazar günü kültür merkezinde düzenlenen törende uzun süredir HKÇKM’nde pantomim ve tiyatro eğitimi alan öğrenciler sahneye çıktı.

“Çocukça Tiyatro” eğitimi ile tiyatroyla tanışan, sahne, dekor, kostüm gibi terimleri kavrayan ve kendilerini keşfeden çocuklar yeteneklerini sergiledi.

Beden farkındalığı, doğru bir biçimde durma, yürüme, kasları düzgün biçimde hareket ettirme gibi hedeflerle pantomim eğitimi alan çocuklar ise 4 aylık çalışmanın ürünü olan ‘Minik Şefler’ oyununu sundu.

Program Berrin Çopur’un “Pırlangıç” albümünden eserlerin yer aldığı konserle son buldu. 

Etiketler; #halis kurtça #çocuk kültür merkezi #birinci yıl
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