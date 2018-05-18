Çocukların masallarını neden yetişkinler anlatsın?

Masalların çocuklar tarafından anlatıldığı bir kitap düşünebiliyor musunuz? Bu sorunun artık cevabı var. 5 çocukla 5 çizeri buluşturan Kadıköy Belediyesi TAK, “Görünen Dünya” masal kitabını okurla buluşturdu

“Çocukların da kendi masallarını yaratma hakkı var” diye başlayan masal kitabı projesi, yaratıcı drama eğitmeni ve editör Sevinç Koçak’ın yönetiminde Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’ta yapılan 3 haftalık atölye çalışması sonunda tamamlandı. 6-8 yaş arasındaki 5 çocuğun kolektif bir şekilde, birlikte tartışıp geliştirerek oluşturduğu 5 masal, Tasarım Atölyesi Kadıköy öncülüğünde renkli bir masal kitabına dönüşmüş oldu. Kitap, 11 Mayıs Cuma akşamı Yeideğirmeni’nde bulunan Tasarım Atölyesi Kadıköy’de Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da katıldığı etkinlikle tanıtıldı.

Ceren Altındağ (7), Arjen Aktan (8), Uras Yaman (8), Arya Uzuntaş (7) ve Gülendam Su Demirbağ (8), 5 masalı oluşturmakla kalmadı. “Görünen Dünya” masal kitabının sonunda çocukları kendi masallarını yazmaya cesaretlendiren “Şimdi sıra sende!” yazılı bir bölüm de bulunuyor. Kitap bir yönüyle bitmiş bir projeyken bir yönüyle de okuyan çocukları cesaretlendirdiği için her zaman devam edebilecek bir tarza işaret ediyor.

Çocukların masallarını ise Ceyhun Şen, Elif Yemenici, Gökçe İrten, İpek Okyar ve Sedat Girgin resimledi.

“TAMAMEN ÇOCUKLAR KARAR VERDİ”

Çocukların anlattığı masalları kâğıda döken yaratıcı drama eğitmeni Sevinç Koçak projeyi önemli kılanın, çocukların birbirlerine katkıda bulunarak masal üretmesi olduğunu söyledi. 20 yılı aşkın süredir çocuklarla farklı atölyeler düzenleyen Koçak, “Masal sahibi kimse onun tercih etmediği, istemediği hiçbir şeyi masala dâhil etmedik. Tamamen çocuklar kendileri karar verdi. İlişkileri son derece uyumlu ve iyiydi.” dedi.

Sevinç Koçak, masallara isimler vererek işe başladıklarını belirtti ve şöyle devam etti: “Bu masalların hiçbirinde toplumsal cinsiyet rolleri yok. Toplumsal olarak çokça karşılaştığımız şiddet unsurları yok ve bunlar için de çok özel bir çaba harcamadık. Atölyenin kendi uyumluluğu içinde çocuklar olmayanı eklemediler sadece.”

“KOLEKTİF BİR ÇALIŞMA OLDU”

Projenin grafik tasarım çalışmasını üstlenen, aynı zamanda da proje yürütücüsü Burçin Çevik ve Özlem Serdar ise kitabın, katılımcı ve çocukların yaratıcılığını ortaya çıkaracak şekilde yapıldığına özellikle vurgu yapıyor. Burçin Çevik, temel sorularının “Çocukların masallarını neden yetişkinler anlatıyor?” olduğunu belirtirken Özlem Serdar ekliyor: “Çocukların yaratıcılığını ortaya çıkartıp başka bir yaratıcı sektörden olan çizerlerle bir araya getirmemiz önemliydi. 5 çocuk da 6-8 yaş arasında. Projeye başlarken bu kadar güzel masalların çıkabileceğini tahmin etmemiştik. Çocuklar masallarını oluştururken de tek başına değildi, kolektif bir şekilde çalışıldı. Bundan sonra da başka çocuklarla başka disiplinleri buluşturarak devamını getirebiliriz.”

8 YAŞINDAKİ URAS: HER ŞEY CESARETİNİ TOPLAYARAK OLUR

Kitabın tanıtımına katılan 5 çocuk hem heyecanlı hem mutluydu. 5 çocuğun kitapla ilgili düşüncelerini ve çizerlere teşekkürlerini ilettikleri video gösterildi, büyük beğeni topladı. Proje katılımcılarından 7 yaşındaki Ceren Altındağ “Arkadaşlarımın fikirleriyle güzel bir masal oluşturduk. Bu masalları başka insanlar da görecek. Oyunlarla oluşturduk. Aklımda nasıl bir masal yazacağımı düşündüm. Yeni arkadaşlarla tanıştım. Çok eğlendim” dedi. Bir diğer masal sahibi Uras Yaman videodan arkadaşlarına şu sözlerle seslendi: “Kitap çok saçma bile olsa, içinde eğlenceli şeyler var. Çok sayfa diye okumadan geçmeyin, kenara atmayın. Kendinize güvenin ve hiç utanmayın. Her şey cesaretini toplayarak olur”.