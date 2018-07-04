"ÇOCUKLARI YAŞATACAĞIZ"

“Eylül, Leyla son olsun. Çocukları yaşatacağız” pankartı etrafında bir araya gelen kadınlar, çocuklara yönelik artan şiddete hem dikkat çekmek hem de tepki göstermek için Kadıköy'de ses çıkarma eylemi yaptı

Mor Dayanışma üyesi kadınlar, çocuklara yönelik artan şiddete dikkat çekmek için Süreyya Operası önünde ses çıkarma eylemi ve ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. “Eylül, Leyla son olsun. Çocukları yaşatacağız” pankartı etrafında toplanan kadınlar ,“Eylül için Leyla için ses çıkar” , “Çocuk cinayetlerine karşı ses çıkar”, “Bağır herkes duysun çocuk şiddeti son bulsun”, “Cinayetlere ve tecavüzlere alışmayacağız”, “Sorumlular bir kereden bir şey olmaz diyenlerdir” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Düşman politikalar can alıyor

Ses çıkarma eyleminin ardından Mor Dayanışma adına basın açıklamasını okuyan Gamze Özkök, "Çocuklar için harekete geçiyoruz ve çocukları yaşatacağız" diyerek başladığı açıklamaya şöyle devam etti; “Kadın, doğa, çocuk düşmanı politikalarınız can almaya devam ediyor. Yapılan tecavüz ve katliamlar AKP döneminde daha da derinleşen erkek egemenliğinin bir sonucudur. Hayattan koparılan çocukların faillerini ve sorumlularını biliyoruz. Bir kereden bir şey olmaz diyenler, çocuk yaşta evliliği övmek için vaaz verenler, çocuk istismarını ve ölümlerini normalleşmesini salık verenlerdir.”

Cinayetler meşrulaştırılmasın

Çocukların, üzerinde tahakküm kurulabilecek nesneler olarak değil, hak ve özgürlük sahibi bağımsız bireyler olarak kabul edilmesini istediklerini dile getiren Gamze Özkök, konuşmasını şu bilgileri ekleyerek sürdürdü; “İstismar ve şiddet gibi durumlarda çocukların güvenip, başvurabileceği mekanizmalar yaratılmasını, taciz, tecavüz, istismar, kadın ve çocuk cinayetlerinin herhangi bir gerekçeye dayandırılarak meşrulaştırılmasının engellenmesini, güvenli parklar, kreşler ve bakım merkezlerinin oluşturulmasını, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz.”