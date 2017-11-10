Haftalık Bağımsız Gazete 10 Kasım 2017
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Çocuklardan başkana teşekkür ziyareti

Çocuklardan başkana teşekkür ziyareti
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin katkısıyla okullarında perma kültür bahçesi yapan çocuklar belediyeye teşekkür ziyaretine geldi. Nihat Işık İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencileri Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu makamında ziyaret etti. 


Öğrenciler okullarında perma kültür bahçesi yapılmasını sağlayan Kadıköy Belediyesi çalışanlarına ve Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür etti. Öğrencilerle sohbet eden Nuhoğlu belediyenin çalışmaları hakkında çocuklara bilgi verdi. Öğrenciler permakültür bahçesinde yetiştirdikleri sebzelerden yaptıkları turşuyu Nuhoğlu’na hediye etti. Nuhoğlu da çocuklara kitap hediye etti. 


MERAKLI SORULAR 
Aykurt Nuhoğlu’nun diğer ziyaretçileri de Kalamış Küçük Melek Anaokulu öğrencileri oldu. Anaokulu öğrencisi 25 çocuk Nuhoğlu’nu makamında ziyaret etti. Çocuklar Nuhoğlu’na merak ettikleri konular hakkında soru sordu. “Belediye ne yapar?”, “Belediye Başkanı ne yapar?” gibi sorular soran çocukların sorularını yanıtlayan Nuhoğlu, çocuklara saksılı bitki tohumu hediye etti.

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