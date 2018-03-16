Çocuklardan barınak ziyareti

Kadıköy 60.Yıl Anadolu İlkokulu öğrencileri, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’ni ziyaret etti

Kadıköy 60.Yıl Anadolu İlkokulu öğrencileri, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Öğretmenleri ve okul müdürleriyle birlikte sahipsiz ve tedavi gören hayvanları ziyarete gelen öğrencilere Geçici Hayvan Bakım Merkezi hakkında bilgi verildi, merkezde yaşayan hayvanlar anlatıldı. Bakım Merkezi’ndeki hayvanlarla vakit geçiren öğrencilere hayvanların yaşam hakları, sokak hayvanları için neler yapılabileceği, nasıl destek olunabileceği hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerle Kadıköy Belediyesi’nin sürdürdüğü Satın Alma Sahiplen Kampanyası hakkında sohbet edildi.