Çocuklardan 23 Nisan gazetesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılında coşkuyla kutlanırken, Gazete Kadıköy de sayfalarını çocuklara açtı. Bu yıl bayramı evlerinde kutlayan Kadıköylü çocuklar, fotoğrafları, resimleri, şiirleri ve yazılarıyla gazetemizin üç sayfasına imza attı. Bu şiir , yazı ve resimleri okurlarımızla paylaşıyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyoruz

Tüm dünyayı saran korona virüsü salgını hepimizi evlere kapattı ancak bu durum 23 Nisan’ı coşkuyla kutlamamıza engel değil! Üstelin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yaşını kutluyoruz bu yıl… Başta Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitim alan çocuklar olmak üzere pek çok Kadıköylü çocuk, geçen hafta yaptığımız çağrımıza resimleriyle, şiirleriyle, yazılarıyla yanıt verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve bayram çocuklarının 23 Nisan coşkusunu yansıttıkları eserlerini sizlerle paylaşıyoruz

Ahmet Ege Keskin

Ali Akbaş

Ali Gürcan Türkmen

Ali Rüzgar Deniz

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bizim bayramımız 23 Nisan

Atatürk’ün bize armağanı

Çocukların en mutlu günü

Tek çocuk bayramı 23 Nisan

Sevinçliyiz mutluyuz bugün

Bu bayram tüm çocukların

En büyük hediyesi bizlerin

Herkes sevinçle kutlasın

Bütün bayraklar sallansın

Barış ve mutluluk saçsın

Dünya çocukları el ele versin

Bu bayram herkese kutlu olsun

Çocuk Sanat Merkezi 2014 Doğumlu Drama Öğrencileri (Deniz Büyükfırat, Mehmet Arel Ay, Derin Bozbey, Ahmed Kerem Baş,Ali Etka Dural, Mete Akcalı, Simge Kırtı, Kuzey Yaman Yılmaz, Elif Feride Erkorkmaz,Recep Sarp Egeryılmaz,Fuat Aras Yargıcı)

Alya Rüya Aksoy

Asude Abaoğlu

Alya Şenbaş

Asya Alevnaz Saydı

23 NİSAN

Tek çocuk bayramı

Atatürk armağanı

23 Nisan 1920

Kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Her yeri süsleriz

Atamızı anarız

Törenler yaparız

Biz çocuklar bugünü çok severiz.

Şiirler okuruz

Şarkılar söyleriz

Bütün dünya çocukları

Eğleniriz güleriz

Bu bizim çocuk bayramımız.

Çocuk Sanat Merkezi 2012-2013 Doğumlu Drama Öğrencileri (Çınar Güner, Beril Yılmaz, Ela Akdeniz, Leyla Çakın, Hüseyin Demir,Emir Talha Tuzcu)

Ata Samur

Aylin Arısan

Aynur İpek Yüksel

Ayşe Reyvan Sarıer

Beren Oskay

Can Duygun

Ceren Azra Şekerci

BUGÜN 23 NİSAN

Kuşlar cıvıl cıvıl öter

Çocuklar şarkı söyler

Büyükler çocukluğuna döner

Çünkü bugün 23 Nisan

Sokaklar, okullar süslenir

Her yerde eğlence başlar

Çocuklardadır bütün gözler

Çünkü bugün 23 Nisan

Çocuk Sanat Merkezi 2011-2012 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Poyraz Halilay, Mina Bozkurt,Erhan Evren, Derin Güleç, Asya Şevval Keven, Rüzgar Ege Arıkanoğlu, Ali Şen, Azra Balcı)

David İbrahim Doty

Ecrin Çıkıt

Elif Şahin

Emine Zehra Çoşaralp

Emir Aksu

Emir Enisel

Eren Güleç

Gönül Nisa Aksoy

ÇOCUK BAYRAMI

Bugün 23 Nisan

Mutluluk içinde insan

Atatürk’ten bize en büyük armağan

Muhteşem bu bayram

Dünya çocukları burada

Dil, din, ırk farklı olsa da

Herkes bir çocuk aslında

23 Nisanlarda

Sevgi, dostluk ve barışla

Geldik bir araya

Eğlenip, coşacağız kutlamalarda

Bu 23 Nisan’da

Herkes evlerde

Coşku her yerde

Gelin katılın bize

Kutlayalım 23 Nisan’ı birlikte

Çocuk Sanat Merkezi 2010-2011 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Ada Kazak, Mehmet Efe Kurt, Ünzile Ada Yüksek, Sedef Ergin)

İkra Akarsu

Dila Yıldırım

Kaan Cantürk

Karen Kareot

Kutay Yakal

Kuzey Doruk Savaş

BİR 23 NİSAN HİKÂYESİ

Bu sabah uyandım. Kendimi çok farklı hissediyordum. Çünkü bugün 23 Nisan’dı. Okulda şiir okuma yarışması vardı. Bu yarışma için çok çalıştım. Şiir okumayı ve yazmayı çok severim. Hemen hazırlandım. Annem beni yarışmanın yapılacağı yere götürdü.

Bahçede biraz prova yapıp içeri geçtim. Sıra bana geldiğinde çok heyecanlıydım. Ailem, arkadaşlarım ve öğretmenlerim beni izliyordu. Sahneye çıktım. Şiirimi okuduktan sonra bile heyecanlıydım. Benden sonrakileri de dinledim. Kimin kazanacağını çok merak ediyordum.

Birinci açıklandığında duyduklarıma inanamamıştım. Çünkü ben kazanmıştım. Emeklerim boşa gitmemişti. Birinciydim. Çok güzel bir duyguydu. Mutluluktan uçuyordum. En sevdiğim şeyde birinci olmuştum. Madalya ve para ödülümü alıp kulise geçtim.

Kuliste bütün arkadaşlarım beni tebrik etti. O sırada bir arkadaşın çok ağladığını fark ettim. Hemen yanına gittim. “Neden ağlıyorsun?” diye sordum. Sessiz kaldı. Yüzüme baktı ama konuşamadı.

Yanındaki arkadaşı “Çünkü onun annesi çok hasta, kazanacağı para ödülünü annesine verecekti.” dedi. Bir an bile düşünmeden para ödülünü ona uzattım. “Buna senin daha çok ihtiyacın var.” dedim

Önce almak istemedi. Bana öylece baktı. Ama ısrarcı davranınca kabul etti. Çok mutlu olmuştu. Boynuma sarılıp teşekkür etti. O gün anladım ki 23 Nisan biz çocukları her şekilde mutlu ediyor.

Çocuk Sanat Merkezi 2010-2011 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Ada Kazak, Mehmet Efe Kurt, Ünzile Ada Yüksek, Sedef Ergin,Alya Bozkurt, Ekin Özkaya)

Melek Nejan Zengin

Melike Rana Aydın

Melisa Bozbey

Narçiçek Martin

Naz Belit Yakut

KUTLU OLSUN 23 NİSAN

En sevdiğim bayram 23 Nisan

Her yer süslensin

Bayraklar asılsın

Kutlu olsun 23 Nisan

Dünya çocukları burada

Hazırız hepimiz kutlamaya

Büyükler küçükler herkes birarada

Mutluyuz 23 Nisanlarda

Çocuk Sanat Merkezi 2010-2012 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Esra Dede, İnci Uçtum, Kayra Uluyüce, Sudenur Kızılkaya)

Ömer Karagön

Pelin Sunal

Perla Pamukçuğulları

Rüya Dokuddan

Selin Avcı

Zehra Hüma Yılmaztekin

Zeynep Çakmakçı

Zeynep Çoşaralp

23 NİSAN BİZİM GÜNÜMÜZ

Dolu dolu törenler.

Gelsin çocuklar

Dünya çocukları buluşsunlar

Oynayıp coşsunlar

El ele tutuşsunlar

Mutluluktan uçsunlar

Barış ile uçsunlar

23 Nisanlara koşsunlar

Çocuk Sanat Merkezi 2010-2012 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Mehmet Eren Şenay, Eren Taze, Bulut Kar, Ufuk Mehmet Verdil, Ali Deniz Mengü)

Zeynep Ece Bulut

Zeynep Karagön