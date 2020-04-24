Çocuklardan 23 Nisan gazetesi

Tüm dünyayı saran korona virüsü salgını hepimizi evlere kapattı ancak bu durum 23 Nisan’ı coşkuyla kutlamamıza engel değil! Üstelin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yaşını kutluyoruz bu yıl… Başta Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitim alan çocuklar olmak üzere pek çok Kadıköylü çocuk, geçen hafta yaptığımız çağrımıza resimleriyle, şiirleriyle, yazılarıyla yanıt verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve bayram çocuklarının 23 Nisan coşkusunu yansıttıkları eserlerini sizlerle paylaşıyoruz
Ahmet Ege Keskin
Ali Akbaş
Ali Gürcan Türkmen
Ali Rüzgar Deniz
BİZİM BAYRAMIMIZ
Bizim bayramımız 23 Nisan
Atatürk’ün bize armağanı
Çocukların en mutlu günü
Tek çocuk bayramı 23 Nisan
Sevinçliyiz mutluyuz bugün
Bu bayram tüm çocukların
En büyük hediyesi bizlerin
Herkes sevinçle kutlasın
Bütün bayraklar sallansın
Barış ve mutluluk saçsın
Dünya çocukları el ele versin
Bu bayram herkese kutlu olsun
Çocuk Sanat Merkezi 2014 Doğumlu Drama Öğrencileri (Deniz Büyükfırat, Mehmet Arel Ay, Derin Bozbey, Ahmed Kerem Baş,Ali Etka Dural, Mete Akcalı, Simge Kırtı, Kuzey Yaman Yılmaz, Elif Feride Erkorkmaz,Recep Sarp Egeryılmaz,Fuat Aras Yargıcı)
Alya Rüya Aksoy
Asude Abaoğlu
Alya Şenbaş
Asya Alevnaz Saydı
23 NİSAN
Tek çocuk bayramı
Atatürk armağanı
23 Nisan 1920
Kuruldu Büyük Millet Meclisi.
Her yeri süsleriz
Atamızı anarız
Törenler yaparız
Biz çocuklar bugünü çok severiz.
Şiirler okuruz
Şarkılar söyleriz
Bütün dünya çocukları
Eğleniriz güleriz
Bu bizim çocuk bayramımız.
Çocuk Sanat Merkezi 2012-2013 Doğumlu Drama Öğrencileri (Çınar Güner, Beril Yılmaz, Ela Akdeniz, Leyla Çakın, Hüseyin Demir,Emir Talha Tuzcu)
Ata Samur
Aylin Arısan
Aynur İpek Yüksel
Ayşe Reyvan Sarıer
Beren Oskay
Can Duygun
Ceren Azra Şekerci
BUGÜN 23 NİSAN
Kuşlar cıvıl cıvıl öter
Çocuklar şarkı söyler
Büyükler çocukluğuna döner
Çünkü bugün 23 Nisan
Sokaklar, okullar süslenir
Her yerde eğlence başlar
Çocuklardadır bütün gözler
Çünkü bugün 23 Nisan
Çocuk Sanat Merkezi 2011-2012 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Poyraz Halilay, Mina Bozkurt,Erhan Evren, Derin Güleç, Asya Şevval Keven, Rüzgar Ege Arıkanoğlu, Ali Şen, Azra Balcı)
David İbrahim Doty
Ecrin Çıkıt
Elif Şahin
Emine Zehra Çoşaralp
Emir Aksu
Emir Enisel
Eren Güleç
Gönül Nisa Aksoy
ÇOCUK BAYRAMI
Bugün 23 Nisan
Mutluluk içinde insan
Atatürk’ten bize en büyük armağan
Muhteşem bu bayram
Dünya çocukları burada
Dil, din, ırk farklı olsa da
Herkes bir çocuk aslında
23 Nisanlarda
Sevgi, dostluk ve barışla
Geldik bir araya
Eğlenip, coşacağız kutlamalarda
Bu 23 Nisan’da
Herkes evlerde
Coşku her yerde
Gelin katılın bize
Kutlayalım 23 Nisan’ı birlikte
Çocuk Sanat Merkezi 2010-2011 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Ada Kazak, Mehmet Efe Kurt, Ünzile Ada Yüksek, Sedef Ergin)
İkra Akarsu
Dila Yıldırım
Kaan Cantürk
Karen Kareot
Kutay Yakal
Kuzey Doruk Savaş
BİR 23 NİSAN HİKÂYESİ
Bu sabah uyandım. Kendimi çok farklı hissediyordum. Çünkü bugün 23 Nisan’dı. Okulda şiir okuma yarışması vardı. Bu yarışma için çok çalıştım. Şiir okumayı ve yazmayı çok severim. Hemen hazırlandım. Annem beni yarışmanın yapılacağı yere götürdü.
Bahçede biraz prova yapıp içeri geçtim. Sıra bana geldiğinde çok heyecanlıydım. Ailem, arkadaşlarım ve öğretmenlerim beni izliyordu. Sahneye çıktım. Şiirimi okuduktan sonra bile heyecanlıydım. Benden sonrakileri de dinledim. Kimin kazanacağını çok merak ediyordum.
Birinci açıklandığında duyduklarıma inanamamıştım. Çünkü ben kazanmıştım. Emeklerim boşa gitmemişti. Birinciydim. Çok güzel bir duyguydu. Mutluluktan uçuyordum. En sevdiğim şeyde birinci olmuştum. Madalya ve para ödülümü alıp kulise geçtim.
Kuliste bütün arkadaşlarım beni tebrik etti. O sırada bir arkadaşın çok ağladığını fark ettim. Hemen yanına gittim. “Neden ağlıyorsun?” diye sordum. Sessiz kaldı. Yüzüme baktı ama konuşamadı.
Yanındaki arkadaşı “Çünkü onun annesi çok hasta, kazanacağı para ödülünü annesine verecekti.” dedi. Bir an bile düşünmeden para ödülünü ona uzattım. “Buna senin daha çok ihtiyacın var.” dedim
Önce almak istemedi. Bana öylece baktı. Ama ısrarcı davranınca kabul etti. Çok mutlu olmuştu. Boynuma sarılıp teşekkür etti. O gün anladım ki 23 Nisan biz çocukları her şekilde mutlu ediyor.
Çocuk Sanat Merkezi 2010-2011 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Ada Kazak, Mehmet Efe Kurt, Ünzile Ada Yüksek, Sedef Ergin,Alya Bozkurt, Ekin Özkaya)
Melek Nejan Zengin
Melike Rana Aydın
Melisa Bozbey
Narçiçek Martin
Naz Belit Yakut
KUTLU OLSUN 23 NİSAN
En sevdiğim bayram 23 Nisan
Her yer süslensin
Bayraklar asılsın
Kutlu olsun 23 Nisan
Dünya çocukları burada
Hazırız hepimiz kutlamaya
Büyükler küçükler herkes birarada
Mutluyuz 23 Nisanlarda
Çocuk Sanat Merkezi 2010-2012 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Esra Dede, İnci Uçtum, Kayra Uluyüce, Sudenur Kızılkaya)
Ömer Karagön
Pelin Sunal
Perla Pamukçuğulları
Rüya Dokuddan
Selin Avcı
Zehra Hüma Yılmaztekin
Zeynep Çakmakçı
Zeynep Çoşaralp
23 NİSAN BİZİM GÜNÜMÜZ
Dolu dolu törenler.
Gelsin çocuklar
Dünya çocukları buluşsunlar
Oynayıp coşsunlar
El ele tutuşsunlar
Mutluluktan uçsunlar
Barış ile uçsunlar
23 Nisanlara koşsunlar
Çocuk Sanat Merkezi 2010-2012 Doğumlu Drama Öğrencileri ( Mehmet Eren Şenay, Eren Taze, Bulut Kar, Ufuk Mehmet Verdil, Ali Deniz Mengü)
Zeynep Ece Bulut
Zeynep Karagön