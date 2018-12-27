Çocuklarda yeni yıl coşkusu

Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvaları, 2019'u düzenledikleri yeni yıl partileriyle coşkulu bir şekilde karşıladı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvaları düzenledikleri yeni yıl partileriyle 2019’a merhaba dedi. Yeni yıl partisinin gerçekleştiği yuvalarda çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenledi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da yuvaları ziyaret ederek çocukların coşkusuna ortak oldu, onlarla oyunlar oynadı.

Sevdikleri çizgi film ve masal kahramanlarının kostümlerini giyen çocuklar, hazırlanan yeni yıl sofrasında birbirinden lezzetli yiyeceklerin tadına baktı. Sihirbaz gösterisini meraklı bir şekilde izleyen, animatör eşliğinde eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar, öğretmenleri ile dans ettiler. Yeni yılın simgelerinden biri olan Noel Baba’nın partiye gelmesi, partiyi daha eğlenceli hale getirdi.

Parti Noel Baba'nın çocuklara hediye dağıtması ile son buldu.