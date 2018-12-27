Haftalık Bağımsız Gazete 28 Aralık 2018
Gündem
Fenerbahçeli balıkçılar kazandı
Fenerbahçeli balıkçılar kazandı
Yaşam
Adıyaman’a oyuncak köprüsü
Adıyaman’a oyuncak köprüsü
Kültür Sanat
Edebiyatın belleği artık Kadıköy’de
Edebiyatın belleği artık Kadıköy’de
Kültür Sanat
“Benim Komşum Tiyatro” yeniden!
“Benim Komşum Tiyatro” yeniden!

Çocuklarda yeni yıl coşkusu

Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvaları, 2019'u düzenledikleri yeni yıl partileriyle coşkulu bir şekilde karşıladı

Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvaları düzenledikleri yeni yıl partileriyle 2019’a merhaba dedi.  Yeni yıl partisinin gerçekleştiği yuvalarda çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenledi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da yuvaları ziyaret ederek çocukların coşkusuna ortak oldu, onlarla oyunlar oynadı.

Sevdikleri çizgi film ve masal kahramanlarının kostümlerini giyen çocuklar, hazırlanan yeni yıl sofrasında birbirinden lezzetli yiyeceklerin tadına baktı. Sihirbaz gösterisini meraklı bir şekilde izleyen, animatör eşliğinde eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar, öğretmenleri ile dans ettiler. Yeni yılın simgelerinden biri olan Noel Baba’nın partiye gelmesi, partiyi daha eğlenceli hale getirdi.

Parti Noel Baba'nın çocuklara hediye dağıtması ile son buldu.

Etiketler; #çocuk yuvaları #yeni yıl partisi #2019
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.