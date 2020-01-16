“Çocuklara ayakta durmayı öğretelim”

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Olumlu Anne Baba Tutumları” seminerinde Psikolog Aysen Zorer, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumlarını masaya yatırdı

Göztepe Gönüllüleri’nin düzenlediği “Olumlu Anne Baba Tutumları” semineri 14 Ocak’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Psikolog Aysen Zorer, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumlarını tartışmaya açtı. Seminerden önce konuştuğumuz Zorer “Bu seminerde esas hedefim, yaptıklarımız ve yapmadıklarımız üzerinden anne babaların şöyle bir kendilerine bakmaları.” diyor.

Anne babalara direkt olarak bir tavsiye vermediğini söyleyen Zorer “İnsanlar ‘-meli,-malı’ ekiyle kurulan cümleleri zorunlu hareket olarak algıladıkları için kendileri ne kadar inansalar da içten gelen bir dirençten dolayı içselleştirmiyorlar. O yüzden ‘Ben bir anne-baba olarak çocuğumu yetiştirirken neyi yapıyorum ya da neyi yapmıyorum’ sorusunu düşünmelerini, kendilerine bakmalarını ve kendileri ile ilgili bir öz değerlendirme yapmalarını hedefliyorum.” diye anlatıyor.

Seminerde gerekliliklerin bir tepki yarattığını belirten Zorer, ebeveynlerin bunu yaptığında çocukların bu uyarıları reddettiğini söylüyor. Zorer şöyle açıklıyor: “Bana birisi ‘bir şeyi yapmak zorundasın, yapman gerekli’ dediği zaman ben tepki ile yaklaşıyorum. Bunu bir de çocuk olarak düşünün veya bir anne baba olarak düşünün. Gereklilikle başlayan her şeye kafa sallanır ama her zaman reddedilir. Bunun nedeni de birisinin sizin iradeniz dışında sizi bir şeyleri yapmaya zorlamasıdır.”

“DOLU DOLU YAŞAYIN”

Ebeveynlerin kendilerini ve çocuklarını olduğu gibi kabul etmediğini söyleyen Zorer, ebeveynlerin çocuklarını kendi haline bırakmaları gerektiğini belirtiyor. Zorer, “Özellikle çocukların üzerine düşen, fazla ilgilenen, mükemmeliyetçi olan annelerin kendi çocukluğunda yapamadıklarını veya engel olunan, bir şekilde eksik bırakılan şeyleri çocuğun üzerinden gidermeye çalıştıklarını görüyoruz. Çocuk doğduktan sonra anneler, çocuğunun üzerinden kendini iyileştirmeye çalışıyorlar. Kendi eksiklerini, yetersizliklerini çocuğunun üzerinde görmemek için çocuklarının üzerinde bir baskı yaratıyorlar. Bu da çocuğun çok fazla hoşlanmadığı, reddettiği ve direkt ebeveyni ile arasına görünen veya görünmeyen engeller koyduğu bir duruma sebep oluyor.” diye aktarıyor.

Her kuşağın kendine özgü özellikleri olduğunu belirten Zorer, “Sadece kendinizi olayın akışına bırakmanız, ne yaşıyorsanız onu dolu dolu yaşamanız önemli.” diyor. Zorer, çocuklara ayakta durmayı, sorumluluklarını yerine getirmeyi öğretmenin önemli olduğunu belirtiyor.