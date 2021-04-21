Çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci yılını çocukların evlerine götürdükleri hediyelerle kutladı

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklara sürpriz yaptı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü daha önce belediyenin etkinliklerine temas eden, katılan, iletişim adreslerinin yer aldığı 8 bin 100 çocuğa yaş gruplarına uygun kitaplar götürdü. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına maruz kalan çocuklar, kapılarına gelen kitap hediyeleri ile şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

KİTAPLARIN İÇİNDE BAŞKANIN MEKTUBU DA VARDI

Destek Hizmetleri personeli tarafından hijyen kurallarına uygun olarak dağıtılan kitapların arasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı imzalı mektup da yer alıyor. Odabaşı’nın çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığı mektupta şu sözler yer alıyor: “Biliyorum ki; sevgiyle, bilimle, akılla yeniden yeşerecek yeniden şekillenecek Türkiye’nin ve güzel bir dünyanın temelini sen ve arkadaşlarınız atacaksınız. Ve senden beklentimiz, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yurduna tutkuyla bağlı bir yurttaş olarak yaşaman. “