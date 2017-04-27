Çocuklar ve yaşlılar buluştu

Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Kreşi bu hafta kuşakların buluşmasına ev sahipliği yaptı

Kadıköy Belediyesi kreşlerindeki çocuklarla Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi üyeleri “Kuşaktan Kuşağa Çocuk Oyunları Şenliği”nde buluştu. 25 Nisan Salı günü Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Çocuk Yuvası’ndaki şenlikte çocuklar ve yeni arkadaşları gün boyu misket, origami, seksek, çatlak patlak, gazoz kapağı, halat çekmece, deve cüce oynadılar, resim ve bez bebek yaptılar. Çocuklar 23 Nisan şarkısı ile Hayat Bayram Olsa şarkısını da seslendirdi.

Güneşli bir havada çocuk yuvasının bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, sosyal yaşam merkezinden gelen yeni arkadaşları da onlara oyunlarda ayak uydurmaya çalıştı, kimi de güneşli yaz havasını fırsat bilip dinlenmeyi tercih etti.

Limonata, kurabiye etkinliğe tat katarken, şenlik sonunda çocuklar, sosyal yaşam merkezinden gelen yeni dostlarını kâğıt helva ile uğurladılar.

ÇOCUKLUK YILLARINA DÖNDÜLER

Kuşaktan kuşağa çocuk oyunları şenliğine katılan sosyal yaşam merkezi üyeleri çocuklarla çocuk olup, çocukluk yıllarına döndüklerini belirtti.

Necla Hanım, “En son 10 sene önce herhalde yeğenim için uçurtma yaptığımı hatırlıyorum. Şimdi de kısmet bugüneymiş. Çocuklarla çocuk olmak büyük bir zevk aslında. Hava da çok güzel. Çocuklar için de güzel bir yer burası.” dedi.

Metin Turhan, “Güzel bir gün. 79 yaşındayım. Torunlarım geldi aklıma. Çocukların oyunlarını izlemek, mutluluklarını görmek bizleri de mutlu ediyor” derken, Ayten Çetinkaya, Gülseren Gürkan, Nesrin Günay yeni arkadaşlarıyla hoş vakit geçirdiklerini belirtip, çocukluk yıllarına döndüklerini ifade ettiler. Kadıköy Belediyesi’ne böyle bir imkân sağladığı için teşekkür ettiler.

71 yaşında Oktay Çavuşoğlu da çocuklarla mendil kapmaca ve misket oynadıklarını, Kadir Özel de en son 57 yıl önce minder kapmaca oynadığını, çocukluğuna döndüğünü söyledi.

Bez bebek yapan Seyyide Kalay, çocukların mutluluğuyla büyüklerin de mutlu olduğunu belirtirken Nurten Yaşayan, “Nostalji yapıyoruz, eski oyunları çocuklara öğretiyoruz. Şimdiki gibi çok oyuncaklarımız yoktu. Gazoz kapaklarıyla oynardık. Çelik çomak oynardık. Kendi yaptığımız oyuncaklarla bez bebeklerle oynadık. Sanki aynı yaştayız” dedi.

Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarından Öykü, Kerem ve Ali de şenlikte doyasıya oyun oynayıp eğlendiklerini, yeni arkadaşlarını da çok sevdiklerini anlattı.