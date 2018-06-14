Çocuklar ortak gelecek hedefleriyle tanışıyor

Türkiye’nin ilk Çocuk Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma Laboratuvarı'na katılan Kadıköylü çocuklar iklim değişikliği, yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlik gibi problemlere ilişkin eğitim aldı

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ve Sosyal Girişim Laboratuvarı (SOGLab) işbirliğiyle düzenlenen “Çocuk Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma Laboratuvarı” Türkiye’de ilk kez Kadıköy’de hayata geçirildi. 12 İlköğretim öğrencisinin 2 ay boyunca atölyede çalışarak yarattıkları ürünler 13 Haziran Çarşamba günü TAK'ta tanıtıldı. Etkinlikte Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu tarafından projeleri tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi.

Proje, Birleşmiş Milletlerin aralarında Türkiye’nin de olduğu 193 ülkenin imzasıyla ortaklaştığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri esas alınarak oluşturuldu. 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan hedefler için çocuklar dünyanın ortak sorunlarını tartışarak bunlara çözümler üretti ve bu çözümleri ürünlere çevirdi. Çocuklar 2 aylık çalışma sonucu robotik, 3 boyutlu tasarım ve kodlama hakkında bilgi sahibi oldu, dünyada yaşadıkları sorunlara çözümler üretme yeteneği kazandı.





“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Proje yürütücüsü SOGLab adına konuşan Göksel Gürsel, 1 sene boyunca bu modeli Anadolu’nun dezavantajlı bölgelerinde (Kars, Ardahan) denediklerini belirtti ve şunları söyledi: “Projeyi burada, ilk defa bir belediyeyle, ilk defa bir yerel yönetimle tasarım laboratuvarı içerisinde hayata geçirdik. Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün de katkıları var, hepsinin birleşimiyle ortaya çıktı bu proje. Türkiye’de ilk olan proje için elini taşın altına koyan Kadıköy Belediyesi’ne de ayrı teşekkür ediyoruz.”

Çocukların tasarım odaklı düşünmelerine fırsat tanıdıklarını belirten Gürsel, “Bu fikirleri ürünlere dönüştürmeye çalışıyorlar. Bunları yaparken de robotu, kodlamayı, 3 boyutlu teknolojiyi kullanıyorlar. Özetle buradaki çocuklar teknolojiye hâkim olarak yetişiyorlar, dolayısıyla geleceğin sosyal girişimcilerini yetiştiriyoruz.” dedi. Çocuklar temiz su elde etme, toprak ve ağacı koruma, iklim değişikliği, kuraklık gibi konularda gerçekleştirdikleri projeler: Toprak ve Ağaç Koruyucuları, Su Elçileri, İklim Gardiyanları.





TÜRKİYE SON SIRADA

Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 193 ülke ile birlikte imzalayarak paylaştığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gezegendeki ortak problemlerin çözümünü amaçlıyor. Eşitsizlik ve adaletsizlik, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluk gibi konularda Türkiye’deki eğitim oldukça yetersiz. UNICEF tarafından 2017’de paylaşılan “Geleceği Kurma: Çocuklar ve Zengin Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” adlı rapora göre Türkiye eğitim kalitesi sıralamasında 41 ülke arasında son sırada yer alıyor.

SOGLab da bu sorunlara çözüm arayan bir sosyal girişim ve 2009 yılında Dünya Bankası tarafından “Türkiye’nin Yaratıcı Kalkınma Fikri” seçilen SOGLA Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi’nin kültürüyle olgunlaşarak hayat buldu. Son yıllarda Kars, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Adana, Tarsus gibi dezavantajlı bölgelere özel eğitim programları tasarlayarak nitelikli eğitim ile eşitsizlikleri önlemeye çalışıyor.