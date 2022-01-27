Çocuklar jimnastik yapıyor, mutlu oluyor!

Kadıköy Belediyesi Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, pandemi nedeniyle verilen bir buçuk yılın ardından yüz yüze çalışmalara başladı. Çocuklara verilen jimnastik dersine katıldık; çocukların heyecanına ortak olduk

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylülerin hem sağlıklı olması hem de spor yapma alışkanlığı kazanması için spor alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla hizmete açtığı Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi de pandemi nedeniyle ara verilen bir buçuk yılın ardından aralık ayının başında tam kapasite olarak çalışmalarına başladı. Pandemi tedbirlerine, hijyene büyük önem verilen merkezde, çocuklar için yüzme ile jimnastik, yetişkinler için ise yoga, pilates, yüzme, cardio kickbox, total body gibi kurslar yüz yüze veriliyor. Pandemi nedeniyle kontenjan sayılarının eskiye oranla daha az tutulduğu, alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı merkezdeki kurslara katılmak için Kadıköy'de ikamet etmek gerekiyor.

Kursların yüz yüze başlaması dolayısıyla Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'ne gittik; jimnastik dersine misafir olduk.

“TAKLA ATTIKÇA MUTLU OLUYORLAR”

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde jimnastik antrenörü olan Feride Saltaş, pandemi nedeniyle sınırlı bir kontenjanın olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: “Çocuklar için sağlıklı bir sürece başladık. Program üç aylık. 4-6 ile 7-9 olmak üzere iki yaş grubumuz var. Derslerimiz pazartesi günü hariç hafta içi saat 15.00'ten 19.00'a, hafta sonu ise saat 09.00'dan 13.00'e kadar sürüyor.”

“İlk amacımız çocukların bizlere ve alana güvenmeleri. Rahat hissetmelerini istiyoruz.” diyen Saltaş, “Ardından duruşlarımıza ve hareketlerimize başlıyoruz. İstediğimiz, esneklik kazanmaları, kuvvet ve koordinasyon becerisine sahip olmaları. Takla attıkça, köprü kurdukça kendilerine olan güvenleri de artıyor. Kendi güçlerinin farkına varıyorlar. Yapabilirim demeleri çok değerli. Bunları da hem eğlenerek hem de öğrenerek yapmaları çok önemli.” ifadelerini kullandı.

“SEVEREK GELİYOR”

Kızı Nehir merkezdeki jimnastik dersine gelen Merve Kerimoğlu, “Nehir isteyerek, severek ve mutlu bir şekilde geliyor. Gelişimine destek olduğu için getirmeye devam edeceğiz. Böyle bir merkezin olması çok önemli. Güvenli bir yer. Keşke bütün belediyelerde olsa diyebileceğimiz bir hizmet.” dedi.

Merkezdeki kurslar ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, (0216) 340 59 65 numaralı telefonu arayarak ya da spor.kadıköy.bel.tr veya “Kadıköy'de Spor” mobil uygulamasından mesaj atarak bilgi alabilirler.





