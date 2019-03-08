Çocuklar için yaratıcı drama atölyesi

Atölye Bahariye 72, çocuklar için yaratıcı drama atölyeleri düzenliyor

Atölye Bahariye 72, “Tiyatronun temelinde bulunan “oyun” çocuğun en ciddi ve eğlenceli işidir. Çocuk için oyundan daha zevkli ve etkili bir öğrenme aracı yoktur.” diyerek yaratıcı drama atölyeleri düzenliyor.

​​4-12 yaş grubundaki çocukların yaratıcı yeteneklerinden faydalanan Atölye, doğaçlama ve oyuna dayalı anlayışının içinde, ritim, yaratıcı hareket, interaktif oyunlar, deneysel çalışmalar, resim, tiyatro ve yazarlık gibi etkinliklerden yararlanarak birlikte yol alan ve gelişen bir süreci kapsıyor. Bu sebeple kişinin çok yönlü gelişimine katkı sağlıyor.

Yaratıcı Drama Atölyesi, cumartesi günleri Tiyatroevi’nde gerçekleşiyor.

Adres: General Asım Gündüz Caddesi Adliye Pasajı No: 72 / 1 Bahariye Tel: 0 538 926 80 31