Çocuklar için “sağlıklı atıştırmalıklar”

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sağlıklı Atıştırmalıklar Atölyesi’nde çocuklara paketli ürünlerin yerine cevizin, hurmanın ve zeytinin sağlıklı bir atıştırmalık olduğu anlatıldı

Kadıköy Belediyesi çocukların yarıyıl tatilini iyi değerlendirip keyifli zaman geçirmeleri için atölye çalışmasından konsere ve tiyatro oyununa kadar birbirinden farklı ve renkli etkinliğin yer aldığı dolu dolu bir yarıyıl şenliği düzenliyor. Anne ve babalara yönelik bilgilendirici ve yol gösterici seminerlerin de yer aldığı şenlikte, çocuklar 2 Şubat’a kadar hem eğlenecek hem de öğrenecek. Etkinlik adreslerinden Kozyatağı Kültür Merkezi de 20 Ocak Pazartesi günü Sağlıklı Atıştırmalıklar Atölyesi’ne ev sahipliği yaptı. Sağlıklı beslenmenin önemi üzerinde durulan atölyede Yücel Canyaran ile Meltem Kurt Uça çocuklara evde bulunan malzemelerden nasıl sağlıklı atıştırmalıklar yapılabileceği hakkında önemli ipuçları verdi.

Yediğimiz ve içtiğimiz her şeyin soluduğumuz hava kadar çok önemli olduğuna dikkat çeken Yücel Canyaran, suyun hayatımızdaki önemine de değindi. Çocukların pür dikkat anlatılanları dinlediği atölyede, Canyaran, “Suyu yemekten 2 saat önce ya da sonra içmeliyiz. Su bedenimizdeki zararlı maddeleri ve yağ birikimini çözen en etkili ilaçtır. Suyu mutlaka oturarak içmeliyiz.” dedi.

“KABUKLU KURUYEMİŞLER BESLEYİCİDİR”

Evde yapılan ekmeklerin tercih edilmesi gerektiğini, bu ekmekleri de karabuğday, nohut ve siyez unundan yapmanın mümkün olduğunu dile getiren Canyaran şöyle devam etti; “Tatlı ihtiyacınızı doğal şeker içeren gıdalardan karşılayabilirsiniz. Hurma, kuru üzüm, üzerine pekmez dökülmüş muzu bu gıdalara örnek olarak verebiliriz. Kabuklu kuruyemişler de atıştırmalık olarak çok faydalı ve besleyicidir. Meyve yine sağlıklı bir gıdadır. Meyveyi de yemek üzerine değil öğün olarak yemeliyiz. Ekşi ile tatlı meyveyi birbirine karıştırmadan tek olarak tercih etmeliyiz. Çünkü meyvedeki asitler birbirinden farklıdır ve etkileşim içine girer.”

“ZEYTİN SAĞLIKLI BİR ATIŞTIRMALIK”

Yoğurdun da en faydalı gıdalar içerisinde yer aldığını belirten Canyaran, kuru tuzsuz sele zeytinin de iyi bir atıştırmalık olduğunu ifade etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü; “Paketli ürünlerden uzak durun. Bu ürünlerin içinde yer alan katkı maddeleri son derece zararlıdır. Maydanoz, dereotu, nane ve yeşilbiber de yemeliyiz. Yeşilbiber iyi bir C vitamini kaynağıdır. Asitli içeceklerden uzak durmalıyız. Onun yerine ev yoğurdundan yapılan ayranı ve meyveleri sıkarak tüketebilirsiniz.”

“CEVİZ, SALATA, HURMA...”

Yücel Canyaran paylaştığı bilgilerin ardından içinde lor peyniri, domates ve zeytinyağının yer aldığı sağlıklı bir atıştırmalık yaptı; bunu tam buğday ekmeği ile birlikte çocuklara ikram etti. Çocuklar ekmeğin üzerine sürerek büyük bir keyifle yedi. Tüm sebzelerin ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini belirten Canyaran, çocuklara hurma, ceviz, salata, marul dağıttı. Atölye “pomelo” isminde bir meyvenin tanıtılması ve çocukların bu meyveyi de beğenerek yemesinin ardından son buldu.