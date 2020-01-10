Çocuklar için kitaplık kuruluyor

Kadıköy Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman ile Moda Gönüllüleri el ele vererek çocuklar için özel bir kitaplık kurma çalışmalarına başladı. Moda Çocuk Kitaplığı adını verdikleri projeninkoordinatörlüğü ise Hafize Çınar Güner tarafından yürütülüyor.Proje ile ilgili görüşlerini aktaran Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman “Genel anlamda mahallelerde çocuklara yönelik hizmetleri üretirken biraz bu işi ikinci plana attığımızı fark ettik.Mahallemizde genç ve çocuk sayındaki artış bu kitaplığı kurmak istememize büyük ölçüde etkisi oldu. Yapmış olduğumuz çalışma neticesinde üç yaş gurubunda (2-4 yaş, 4-6 yaş , 7 yaş ve üzeri) olmak üzere üç kitap listesi oluşturduk.Kitaplarımızın çocuk edebiyatı olmasına özen gösteriyoruz” dedi.Ayman, şöyle devam etti “Ortak bir karar sonrası şimdilik kitaplığımızın adını moda çocuk kitaplığı koymayı planladık ve çocuklar karga simgesini çok sevdiği için logomuzu o şekilde çizdirdik. Yeni başladığımız için şimdilik 10 civarında kitap topladık ancak gelen talepler bu sayının giderek artacağını gösteriyor."

Bu tür çalışmaların asıl amacı mahalle kültürü oluşturmak, topum içi bağları güçlendirerek çocuklara kitap sevgisini aşılamak olduğunu belirten Zeynep Ayman “Üyelik şartımız da bir o kadar basit oluşturduğumuz listede bulunan kitaplardan iki tane alan herkes bu kitaplığın bir parçası haline geliyor” dedi. Ayman, kitap bağışı da alabileceklerini ancak bir elemeden geçirdikten sonra kalan kitapları, ihtiyaç duyulan başka kitaplıklara bağışlayacaklarını belirtti. 3 Ocak Cuma günü başlatılan uygulamanın kitaplık tamamlanana kadar sürdürülmesi planlanıyor. Moda Çocuk Kitaplığı'na katkı sunmak isteyenler Caferağa Muhtarlığı ile iletişime geçebilir.