“Çocuklar gülsün ve eğlensin”

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin misafiri olan çocuklar hazırlanan etkinliklerde doyasıya eğlendi

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, “Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan 20 çocuğu misafir etti. Çocuklar için dolu dolu bir etkinlik programı hazırlandı. İlk olarak Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev alan spor eğitmenleri gözetiminde hazırlanan parkurda koşan ve zıplayan çocuklar, daha sonra Eda Tomruk tarafından yürütülen “Zaman Makinesi” atölyesinde hayal ettikleri uzayı renkli kalemler ile boyadı. Çocuklara spor etkinliği ödülü olarak madalya verildi ve boyama kitabı hediye edildi.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde spor eğitmeni olarak görev yapan Hasret Atlıbaşı, çocuklarla bu özel günde birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi ve sözlerine şu bilgileri ekledi; “Dışarıda da onları seven ve onlara değer veren başka insanların var olduğunu bilmelerini istedik. Çocuklar mutlu olsun, gülsün ve eğlensin.”