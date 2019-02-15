Çocuklar barınak hayvanları için çalıştı

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ndeki sokak hayvanlarının fotoğraflarını çeken çocuklar elde ettikleri gelirle hayvanlara mama aldı

Alper Kaan YURDAKUL

Çocuklar, barınaktaki hayvanları için örnek bir çalışmaya imza attı. Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Özel Erenköy Işık Ortaokulu ve Hüseyin Ayaz Ortaokulu öğrencileri Kadıköy Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakımevi’ndeki hayvanlar için mama aldı. Belediyenin Ataşehir'de bulunan bakımevini ziyaret eden çocuklar, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Hep Beraber El Ele, Daha Güzel Bir Geleceğe” projesi kapsamında barınaktaki hayvanların fotoğrafları çekti. Bu fotoğraflardan oluşan sergide, öğrencilerin barınakta çektikleri 80 fotoğraf yer aldı. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden yaklaşık 40 öğrencinin yer aldığı projede, fotoğrafların satışından 885 lira toplandı. Öğrenciler sergiden elde edilen gelirle barınaktaki hayvanlara mama aldı.

FMV Özel Erenköy Işık Okulları Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Özlem Köroğlu “Okul hedeflerimizden hareketle öğrencilerimizin çevresine ve topluma duyarlı, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmesini sağlamak ve bu bilinç ile öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

HAYVANLAR İÇİN TASARLADILAR

Öte yandan Kozyatağı Özel Atacan İlkokulu’nda sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, okul öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları kedi evlerini mahallenin sokak ve parklarına yerleştirdi.

Çocukların okul içerisinde geçirdikleri zamanı verimli ve eğitici hale getirebilmek, çocukların atık malzemeleri değerlendirmelerini ve tutumlu olmalarını sağlamak, çocukların yaratıcılıklarını desteklemek ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Atacan İlkokulu’nda 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla bir takım çalışmalar gerçekleşti. Sosyal sorumluluk projesi altında gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklar atık malzemeleri kullanarak sokak hayvanları için kulübeler tasarladı. Tasarladıkları bu kulübeleri Kozyatağı Mahalle Muhtarı Pelin Şen eşliğinde mahallenin sokak ve parklarına bırakan çocukların evleri ortaya renkli görüntüle çıkardı.