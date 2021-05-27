Çocuklar akordeonu çok sevdi

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ile Suadiye Gönüllü Evi biraraya geldi, çocuklar için “Körüklü Çalgılar Akordeon Projesi”ni hayata geçirdi

Çalgı eğitiminin çocukları bilişsel, zihinsel ve sosyal yönden geliştirmesinden yola çıkan Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi (ÇSM) ile Suadiye Gönüllü Evi, çocuklar için el ele verdi; 2019 yılında “Körüklü Çalgılar Akordeon Projesi”ni başlattı.

Münevver Şefik Fergar İlkokulu'ndan seçilen sekiz öğrenciyle başlayan eğitim, pandemi nedeniyle verilen üç aylık aranın ardından yüz yüze olarak devam ediyor. Pandemi ile birlikte ÇSM’de eğitimler çevrimiçi olarak sürdüğü için Suadiye Gönüllülerinin desteği ile tutulan atölyede akordeon dersleri yapılıyor. Akordeon sanatçı Edward Aris tarafından verilen dersler, salı günü saat 14.00'te başlıyor.

“ÇOCUKLARA AKORDEONU TANITTIK”

Çocuk Sanat Merkezi Proje Koordinatörü ve müzik eğitmeni Yeşim Altınay, akordeon projesinin başlama hikayesini şöyle anlatıyor: 2018 yılında Suadiye Gönüllülerinin Artvin Ardanuç İlçesi'nde yaptıkları yaz okulu projesi için Ümit Ağan ile aldığımız akordeonları kış döneminde nasıl değerlendiririz diye düşünürken, 11 senedir yaz okulu yaptıkları Münevver Şefik Fergar İlkokulu öğrencileri için ders vermeyi planladık. Yıllardır tanıdığım akordeon sanatçısı Edward Aris’in ÇSM’ye yakın taşınması da projenin hızlanmasına sebep oldu. Önce Münevver Şefik Fergar İlkokulu'nda çocuklara akordeonu tanıttık ve ikinci sınıflardan 8 öğrenci seçerek ÇSM'de başladık.

Müzik eğitiminin çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine doğrudan etki ederek kendini ifade edebilme becerisini ve yaratıcılığını geliştirdiğini söyleyen Altınay, “Çalgı eğitiminin çocuğun bedensel ve psiko-motor gelişimine etkisi çok büyüktür. Özellikle bir müzik aleti çalmanın dikkati, konsantrasyonu ve hafızayı etkilediği, okul başarısına katkıd

“SESİ BÜYÜLÜYOR, ÇOCUKLAR SEVİYOR”

Akordeon sanatçısı Edward Aris de şunları ifade etti: Eğitimde ilk olarak notaları, vuruşları ve körüğün nasıl açılıp kapanacağını anlattım. Bu bilgiler üzerinden çalışmaya devam ediyoruz. Akordeon tek başına orkestra gibidir. Dünyada kalbin üstünde çalınan en duygulu ve en zengin enstrümandır. Öğrenilmesi kolay ve sevimli bir alet. Sesi insanı büyülüyor. Çocuklar çok seviyor, hemen öğreniyor ve severek çalmaya devam ediyor. Çalgı çalmak güven veriyor, farklı bakış açıları kazandırıyor.

“ÇALARKEN MUTLU OLUYORUM”

Akordeon kursuna gelen Hiranur Engin, 1 buçuk yıldır kursa severek geldiğini, çalarken çok mutlu olduğunu ve güven duygusunun arttığını dile getirdi. Muhammed Efe Meşe de, “Öğretmenler beni seçtiklerinde çok mutlu oldum. Severek çalıyorum. Çalmadığım zaman mutsuz oluyorum. Kurs beş gün de olsa koşa koşa gelirim. Müziği seviyorum. İleride Yeşim ve Edward öğretmenlerim gibi olmak istiyorum” dedi.

“Kursa kardeşimle birlikte geldiğim zaman akordeon çok hoşuma gitti. Ben de çalmak istedim.” diyen Şule Şeyma Meşe, sesinin çok güzel olduğunu ve çalarken mutlu hissettiğini söyledi. Ela Irmak Çakır da şunları söyledi: “Bir yıldır kurs alıyorum. Çalmak mutluluk veriyor. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Akordeon çalmaya devam etmek istiyorum.”