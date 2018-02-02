Çocuklar açık havada oynamıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre çocukların açık havada oyun oynama süreleri ebeveynlerine kıyasla yarı yarıya azalmış durumda

National Trust tarafından İngiltere’de yürütülen güncel bir araştırma, çocukların açık havada oyun oynama sürelerinin ebeveynlerine kıyasla yarı yarıya azaldığını gösteriyor. Child in the City’de yer alan haberin çevirisini Seyhan Özçelik, Kadıköy Akademi için yaptı. Özçelik’in çevirisini yaptığı haberin tamamını http://www.kadikoyakademi.org/cocuklarin-acik-havada-oyun-oynama-sureleri-ebeveynlerine-kiyasla-yari-yariya-azalmis-durumda/ adresinden okuyabilirsiniz.

National Trust araştırmasına göre çocuklar ortalama haftada dört saat dışarıda oyun oynuyor. Ebeveynlerinin çocukluğu haftada 8,2 saat dışarıda oynayarak geçmiş. Bunun yanı sıra İngiliz hükümetinin yaptığı bir çalışma, katılımcıların yüzde10’unun en az bir senedir park, orman ya da kumsal gibi doğal ortamlarda bulunmadığını gösteriyor. Bu sonuçlar yalnız İngiltere için geçerli değil. Seattle Çocuk Araştırmaları Enstitüsü tarafından Çocuk ve Genç Sağlığı Arşivleri tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışma, okul öncesi çocukların neredeyse yüzde 50’sinin her gün ebeveyn gözetiminde dışarıda oyun oynama fırsatına sahip olmadığını gösteriyor. Ortalama olarak; 10 – 16 yaş aralığındaki çocuklar günde yalnızca 12,6 dakika fiziksel açıdan aktif olarak açık havada vakit geçirirken, uyanık oldukları 10,4 saati görece hareketsiz geçiriyor. Dışarıda hayal gücüyle kurguladıkları oyunları oynamaktansa koltukta oyun konsoluyla vakit geçirmeyi tercih eden pasif bir nesil yetiştiriyoruz.

Peki, bu çocuklar için ne demek?

Çocukların açık havada oyun oynamanın sağladığı faydalardan yararlanamıyor demek. Çünkü birçok araştırmanın gösterdiği gibi dışarıda oynamak, temiz hava almak ya da güzel manzaradan daha fazlası; fiziksel ve ruhsal sağlığa önemli faydaları olan bir aktivite.

Sadece dışarıda olmak bile D vitamini seviyesini artırıyor. Buna ek olarak, gerçek objeleri kullanmak ve açık havada yön bulmak çocukların motor becerilerinin ve mekânsal algılarının gelişmesine yardımcı oluyor. Fiziksel yararlarının yanında, çocukların açık havada oynaması zihinsel gelişmelerine de önemli katkıda bulunuyor.

Dışarıda oyun oynamak, fiziksel ve zihinsel olarak daha güçlü; özgüvenli ve sosyal adaptasyonu yüksek çocuklar yetişmesini sağlıyor.

Neden çocuklar dışarıda daha az oynuyorlar?

Teknoloji önemli bir faktör. Çocuklar yeni eğlence araçlarıyla çevrilmiş durumda; televizyon, bilgisayar oyunları, sosyal medya ve cep telefonları. Çocukların zihnini meşgul edecek ve vakitlerini alacak hiç olmadığı kadar fazla seçenek var ama tüm bunları teknolojinin suçu olarak göstermek kolaya kaçmak olur.

İngiltere de Ulusal Çocuk Bürosu’nun yaptığı bir araştırmaya göre neredeyse ebeveynlerin yarısı “yabancı korkusundan” dolayı çocuklarının dışarıda oynamasına izin vermiyor. Bu korkunun sebebi çoğunlukla medya; çocuk kaçırma ve saldırılarını gösteren suç istatistiklerine bakıldığında kesinlikle bir artış görülmemekte.

Çocuklar güvenli bir şekilde açık alanlarla tekrar tanışabilir mi?

Teknolojinin yükselişi ve korku atmosferiyle savaşmak için yapılacak hiçbir şey yokmuş gibi görünebilir. Ama endişelenmeyin. Çocuğunuzun açık havada oynamanın faydalarından yararlanıp keyif alması için atabileceğiniz akıllıca adımlar var.

Uygulanacak üç basit adım:

1. Kapalı mekân aktivitelerine makul sınırlar getirmek

2. Dış mekânı yeniden eğlenceli hale getirmek

3. Güvenliklerini gözeterek özgür bırakmak

Kapalı mekân aktivitelerine makul sınırlar getirmek

Öncelikle çocuğunuzun ne kadar süreyi iç mekân aktivitelerine ayırdığını kontrol etmek sizin elinizde. Önemli olan nokta eve gelip direkt olarak televizyonu açma ya da cep telefonuna bakma alışkanlıklarını kırmak. Çocuklarınızın, çeşitli aktivitelere katılmasının dengeli bir günün önemli bir parçası olduğunu anlamasını sağlayın.

Dış mekânı yeniden eğlenceli hale getirmek

Teknoloji konusunda sınırlama getirmek kadar dış mekânı çocuğunuz için çekici hale getirmek de aynı derecede önemli. Kendi çocukluğunuzu kafanızda canlandırın ve merakınızı uyandıran, hayal gücünüzü tetikleyen şeyleri hatırlamaya çalışın. Çocuğunuzun açık alan aktivitelerinin sunduklarından keyif alabilmesi için her türlü araca erişimi olduğundan emin olun. Oyun zamanını kurgularken hayal güçlerini kullanmasına izin verin.

Güvenliklerini gözeterek özgür bırakmak

Çocuğunuz konusunda koruyucu olmanız oldukça doğal ama aynı zamanda ne kadar dirençli olduklarını hatırlayın. Yara bere almadan çocukluğunu tamamlayan kimse pek nadirdir ve bu büyümenin doğal bir parçasıdır.

Açık hava aktiviteleri için kurallar koymanın bir sakıncası yoktur. Aniden yola atlamamak bunlardan biri olabilir mesela. Ama bütün riskleri ortadan kaldırmaya çalışmayın. Riskleri belirlemek ve risk almayı öğrenmek de çocuk gelişiminin önemli bir parçasıdır ve çocuklar belirli sınırlar çerçevesinde kendi hatalarını yapabilmelidir.