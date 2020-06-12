Çocuk yuvalarında korona virüsü tedbirleri!

Normalleşme adımları kapsamında anaokulları ile kreşler 1 Haziran'da kapılarını açtı. Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvaları Koordinatörü Derya Şirin, yuvalarda temizlik ve hijyen koşullarının oluşturularak güvenli bir okul ortamını sağlamak için çalıştıklarını belirtti

Ülkemizde görülmeye başlamasıyla vaka sayıları hızla artan ve ölümlere neden olan korona virüsünün yayılma seyrini durdurmak için bir dizi önlem alındı. Bu önlemler içerisinde anaokulu ve kreşlerin tatil edilmesi de yer aldı. Vaka sayılarının azalmaya başlanmasıyla açıklanan takvim kapsamında 2 buçuk aydır kapalı olan anaokulları ile kreşler kapılarını 1 Haziran'da çocuklara yeniden açtı. Biz de 8 Haziran'da çocuklara yeniden kucak açan Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvaları'nda korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler hakkındaki ayrıntılı bilgiyi yuvaların koordinatörü Derya Şirin'den aldık.

“Kadıköy Belediyesi’nin çocuk yuvalarında temizlik ve hijyen koşullarını sağlayarak öğrencilerimize güvenli bir okul ortamını oluşturmak için çalışmaktayız.” diyerek konuşmasına başlayan Derya Şirin, şöyle devam etti; “8 Haziran Pazartesi günü itibariyle haziran ve temmuz ayı boyunca 8.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verecek okullarımızın sınıflarında sosyal mesafeyi koruyarak oyun bazlı eğitim içeriklerimiz uygulanacak. Öğrencilerimizin bu süreçte sağlıklı bir şekilde okulumuza gelip gitmeleri bizlerin önceliğidir. Korona virüsünün etkisini azaltarak normal eğitim şartlarımıza dönerek öğrencilerimizle keyifli zamanlar geçireceğimiz günleri özlemle bekliyoruz.”

“OKUL GİRİŞİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ”

Korona virüsü önlemleri kapsamında uygulanacak önlem ve tedbirler kapsamında öğrencilerin bahçe kapısından teslim alınarak galoş giydirilip okul içerisine ateşlerinin ölçülerek alınacağına dikkat çeken Şirin, çocukların gün boyunca 4 saatte bir ateşlerinin ölçüleceğine de vurgu yaptı. Koordinatör Derya Şirin, “Öğrenciler okul içerisine alındıktan sonra kıyafetleri değiştirilecek. Öğretmenler kıyafet değişimi yaparken eldiven kullanacak. Öğrencilerimizin kıyafetlerini değiştirmeleri öğretmen desteği ile öğrencilerimizin kendileri tarafından yapılması önceliğimizdir. Veliler okul içine girmeyecek. Bahçe kapısında sosyal mesafe uyarı yazısı dikkate alınarak öğrenci karşılama ve teslimi yapılacak. Okula girmekte zorlanan öğrencilerimiz de kucakta içeri alınmayacak.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ İHTİYAÇLARI

Öğrencilerin çantasında hergün 3 takım yedek kıyafet ile kirlilerin konması için büyük boy buzdolabı poşetinin olması gerektiğine işaret eden Şirin, “Kolay giyilip çıkarılabilecek rahat kıyafetler tercih edilmeli. Okul içerisinde kullanılacak yedek ayakkabı getirilmesi gerekiyor. Öğrencinin kullanım için su akıtmayan ve cam olmayan suluk gönderilmeli. Öğrencilerimizin gün içerisinde kendilerine ait malzemeleri koymaları için plastik 3 litrelik 2 kutu temin edilmeli.” diyor.

“HASTA OLANLAR ALINMAYACAK”

Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrencilerin okula kabul edilmeyeceğini belirten Derya Şirin, doktor onay yazısı ile okula geri dönüş yapılabileceği bilgisini eklediği konuşmasına şu şekilde devam ediyor; “Okulda ateşi olan öğrenci dinlenme odasına alınarak aileye haber verilecek ve sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Aileler hastalık belirtisi gösteren çocukları okula getirmemeli. Her sınıfta en fazla 10 öğrenci olacak. Sınıflar arasında gün içerisinde öğretmen ve öğrenci değişikliği olmayacak. Sınıflarda 40 dakikada bir havalandırma yapılacak ve pencereler açık olacak. Sirkeli su spreyi ve sulandırılmış çamaşır suyu ile düzenli olarak oyuncak ve oturma alanları temizlenecek. Tek kullanımlık temizlik bezi kullanılacak. Yemekhaneye 10 kişilik sınıflar halinde gidilecek. Yemek yiyen öğrenciler ile 3 yaş uyuyan öğrenciler arasında 1 buçuk metre mesafe olacak.”

Derya Şirin, “Tuvaletler günde 4 kez, sınıflar ise havalandırma esnasında düzenli olarak temizlenecek. Gün içerisinde oyuncaklar etkinliklere göre sıralı olarak öğrencilere verilecek. Oyuncaklar oynandıktan sonra gün sonunda çamaşır suyu ile hijyenleri sağlanacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yuvalarımızın dezenfektasyon ve böcek ilaçlama işlemi yapıldı.” dedi.

“MESAİ BİTMEDEN DIŞARI ÇIKILMAYACAK”

Yuva personellerinin girişte ateşi ölçülerek kayıt altına alınacağının üzerinde duran Şirin, personelin tamamının maske kullanacağını, yemek ile temizlik personelinin eldiven de takacağını ve mesai saatleri içerisinde yuva çalışanlarının dışarı çıkamayacağının altını çizdi. “Masa oyunları 2’şer öğrenci gruplarında olacak. Öğrenciler oyun alanlarda sosyal mesafe kuralına uyarak oynayacak.” diyen Derya Şirin, sözlerine şu bilgileri de ekledi; “Çocuklara oyun ile sosyal mesafe öğretilecek. Öğrencilerin evden getirdikleri oyuncak, gıda ürünü ve kitaplar okul içine alınmayacak. Çocukların eşyaları karıştırılmayacak. Uyku uyuyan çocukların yatak malzemeleri birbirine karışmayacak.”

SERVİS TEDBİRLERİ

Servise biniş yapan öğrencilerin ateşleri ölçülecek.

Servis içerisinde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak öğrencilerin oturma düzeni sağlanacak.

Servise biniş öncesi sık kullanılan alanlar başta olmak üzere temizlik günde iki kez yapılacak.

Servis içinde şoför ve yolcular maske kullanacak.

Araç içerisine gıda maddesi alınmayacak.

Araç içerisine görevliler dışında veli alınmayacak.

Fenerbahçe Çocuk Yuvası'na gidecek öğrenciler için servisler Kadıköy Belediyesi garaj kapısından saat 9.10’da hareket edecek. Servisler akşam Fenerbahçe Çocuk Yuvası'ndan saat 17.00’de hareket ederek Kadıköy Belediyesi'ne gelecek.

Servis öğrencileri yol güzergâhı üzerinde servis aracı durdurularak öğrenci teslimi yapılmayacak.

Öğrenciler servisten teslim edilirken veli tarafından belirtilen kişilere teslim edilecek. Veli onayı olmadan öğrenci teslimi yapılmayacak. Servis kullanan öğrenciler için “servis onay formu” doldurulacak.



