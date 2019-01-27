Çocuk Kitapları Günleri başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Çocuk Kitapları Günleri, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde başladı. Kadıköylüler, 3 Şubat’a kadar stantları gezerek çocuk kitaplarını satın alabilecekler.

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklara kitap okuma alışkanlığını aşılamak ve çocuk kitaplarının daha fazla yaygınlaşması için ilkini 2013 yılında gerçekleştirdiği Çocuk Kitapları Günler, bu yıl da yoğun ilgiyle açıldı.

23 yayınevinin katıldığı fuarın açılışı dün (26 Ocak Cumartesi) 13.00’da gerçekleşti. Çocuk Kitapları Günleri’ne İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, Epsilon, Pegasus, Remzi Kitabevi, İnkılap Yayınları, Nesin Yayınları, gibi Türkiye’nin önde gelen 23 yayınevi katılıyor.

Çocukların sömestr tatillerini kitapla değerlendirmesi için fırsat sunan kitap günlerinde stant açarak kitaplarını çocuklarla buluşturan yayınevleri, ilgiden memnun.

“İlgi daha da artacaktır”

Gazetemize konuşan Beyaz Balina ve 1001 Çiçek Yayınları sorumlusu Mustafa Özenç, “Biz her yıl Çocuk Kitap Günleri’ne katılıyoruz. Gayet ilgi var. Çocuklarımız da geliyorlar. Her yıl ara tatilde biraraya geliyoruz ve bundan memnunuz. Biz memnun olduğumuz kadar okurlarımızın da memnun olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Beyaz Balina standında okul kitapları bulunurken, 1001 Çiçek Yayınları standında okul öncesi kitapları çocuklarla buluşturuyorlar.

Aylak Kitap’tan Hasan Ateş, ilk gün olmasına rağmen olağanın üstünde bir ilginin olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “9 gün süreceği düşünülürse ilginin artacağını düşünüyoruz. Böyle bir organizasyon olması değerli. Çünkü Türkiye’de sadece çocukları referans alan bir kitap etkinliği, fuarı fazla değil. Bizim açımızdan ve Türkiye’deki çocuk yayıncılığı bakımından çok değerli.”

“Üzerine katarak devam ediyor”

National Geographic Kidz, Dream Works ve Marvel Yayıncılık adına kitap günlerine katılan Ercan Çolak ise şunları söyledi: “Zaman olarak çocukların tatilde olduğu bir zaman. Aileler çocuklarını fuara getiriyorlar. Bu yıl altıncısı düzenleniyor ve her sene üzerine katarak devam eden bir fuar olduğunu düşünüyorum.”