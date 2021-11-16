‘Çocuk Hakları Festivali’ Kadıköy'de!

Dünya Çocuk Hakları Günü, Müze Gazhane’de düzenlenecek bir festivalle kutlanacak

İBB, 1989'dan beri küresel çapta çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü için tarihinde ilk kez festival düzenleyecek. Çocuk haklarına dikkat çekmek için İBB Şehir Tiyatroları’nın özel temalı atölyeler hazırlayacağı, oyun ve söyleşiler düzenleyeceği festivale İstanbullular ücretsiz olarak katılabilecek. 19, 20 ve 21 Kasım’da Müze Gazhane’nin ev sahipliği yapacağı atölyeler, sınırlı katılımcıyla ve interaktif olarak gerçekleşecek. Festivalin, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturması ve çocuk bakışlı politikaların inşasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Festival boyunca çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin katılacağı atölyeler, Müze Gazhane Büyük Sahne ve Meydan Sahne’de gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek atölyelerde yer almak isteyenler www.sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresindeki formu doldurarak katılabilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Çocuk haklarına ve çocuk odaklı politikalara dikkat çekecek festivalin programı şöyle:

19 Kasım Cuma

Çocuk Katılımı-Katılım Hakkı Nedir?: Nagehan Erbaşı Öğdüm’ün düzenlediği atölye katılım hakkı üzerine çocuklarla birlikte düşünmeyi amaçlıyor.

Nagehan Erbaşı Öğdüm’ün düzenlediği atölye katılım hakkı üzerine çocuklarla birlikte düşünmeyi amaçlıyor.

Çocuklar ile Masal Zamanı: Necibe Bozkurt’un düzenlediği atölyede çocuklar hayaller kuracak, el ele verip oyunlar oynayacak ve birlikte şarkılar söyleyecekler.

Necibe Bozkurt’un düzenlediği atölyede çocuklar hayaller kuracak, el ele verip oyunlar oynayacak ve birlikte şarkılar söyleyecekler.

Çocuğun Sesine Kulak Ver : Gülbahar Pay’ın yetişkinlere yönelik düzenlediği atölyesi çocuk hakları konusunda bilgi ve farkındalığın arttırılmasını hedefliyor. Yaratıcı drama disipliniyle kurgulanan atölyede, seçilen çocuk hakları temalı bir çocuk edebiyatı eserinden yola çıkılarak canlandırmalar yapılacak.

: Gülbahar Pay’ın yetişkinlere yönelik düzenlediği atölyesi çocuk hakları konusunda bilgi ve farkındalığın arttırılmasını hedefliyor. Yaratıcı drama disipliniyle kurgulanan atölyede, seçilen çocuk hakları temalı bir çocuk edebiyatı eserinden yola çıkılarak canlandırmalar yapılacak.

20 Kasım Cumartesi

Yaşamak Kimin Hakkı?: Seran Demiral ve Gülbahar Pay’ın düzenlediği atölyede katılımcılar serbest doğaçlamayla insan-hayvan-doğa, çocuk-yetişkin kavramlarını birlikte düşünecek, adalet ve eşitlik üzerine konuşacaklar.

Seran Demiral ve Gülbahar Pay’ın düzenlediği atölyede katılımcılar serbest doğaçlamayla insan-hayvan-doğa, çocuk-yetişkin kavramlarını birlikte düşünecek, adalet ve eşitlik üzerine konuşacaklar.

Müzikli Çizim Atölyesi-İçimdeki Ben: Serhat Filiz’in düzenlediği etkinlikte müzik eşliğinde çizim yapılırken çocuk hakları konusunda konuşulacak. Atölye, haklarını bilen, özgüvenli ve farkındalığı yüksek çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Serhat Filiz’in düzenlediği etkinlikte müzik eşliğinde çizim yapılırken çocuk hakları konusunda konuşulacak. Atölye, haklarını bilen, özgüvenli ve farkındalığı yüksek çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Atölyesi: Nurgül Şenefe’nin yetişkinlere yönelik düzenlediği atölye çocuğun temel haklarına ışık tutacak.

21 Kasım Pazar