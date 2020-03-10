Çetin Emeç mezarı başına anıldı

30 yıl önce Suadiye’deki evinin önünde katledilen gazeteci Çetin Emeç, mezarı başında anıldı

Çetin Emeç, 7 Mart 1990’da işine gitmek üzere İstanbul Suadiye’deki evinden çıktığı sırada şoförü Sinan Ercan’la birlikte öldürüldü. 38 yıllık gazeteci olan Emeç, Hürriyet Gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarıydı.

Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özalp Birol, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve meslektaşları katıldı. Meslektaşları, Emeç’in mezarı başında kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Çetin Emeç için CKM’de de bir anma gerçekleştirildi; Kaldırım Serçesi (Edith Piaf) adlı tiyatro oyunu, Kadıköy Belediyesi öncülüğünde Emeç anısına perde açtı. 13 Mart’ta da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Çetin Emeç anısına konser verecek.