Haftalık Bağımsız Gazete 07 Kasım 2019
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Cern fizikçisi Kadıköy’de felsefe yapacak!

Bir dönem CERN’de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) görev yapmış bilim insanı Prof. Dr. Kerem Cankoçak, Kadıköy’e gelerek “Nedensiz Evren”i anlatacak

Cern fizikçisi Kadıköy’de felsefe yapacak!
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nin (TESAK) “Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri: Bilim ve Felsefe” adlı ücretsiz etkinlik serisi yeni sezona başlıyor. Serinin ilk konuğu İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Cankoçak olacak. Cankoçak, nedensellik üzerine konuşmasıyla 13 Kasım Çarşamba akşamı saat 18.00’de TESAK’ta olacak.

Etkinliğin tanıtımında, felsefenin en temel sorunsallarından birinin neden-sonuç ilişkileri olduğu belirtilerek, “Antik Çağ’dan günümüze kadar bütün diğer felsefi problemlere verilen cevapları belirleyen nedensellik tartışması, modern bilimlerdeki bulgularla farklı bir yöne kaymaya başladı. Beliren nedenler ve kendiliğindenlik, bilimin vazgeçilmezleri haline geldi. Bu konuşmada ‘her şeyin bir nedeni vardır’ lafının günümüz biliminde geçerli olup olmadığı tartışılacak” deniliyor.

Etiketler; #Prof. Dr. Kerem Cankoçak #Nedensiz Evren
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