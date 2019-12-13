Haftalık Bağımsız Gazete 13 Aralık 2019
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Ceren Özdemir doğum gününde anıldı

Engelli öğrenciler, Ordu’da evinin girişinde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i, doğum gününde pasta keserek andı

Ceren Özdemir doğum gününde anıldı
GazeteKadıköy

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, kendileri için organize edilen etkinlikte buluştu. Yalçın Kızılay Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte biraraya gelen engellilere, aileleri de eşlik etti. Spor salonunda kendileri için hazırlanan parkurlarda eğlenceli oyunlar oynayan engelliler, masa tenisi, futbol, basketbol gibi sportif aktivitelere de katılma imkânı buldu.

Engelli öğrenciler, Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’i de unutmadı. Doğum günü için pasta kesen öğrenciler, Ceren Özdemir maskeleri taktı. “Doğum günün kutlu olsun Ceren Özdemir” yazılı pankart açan öğrenciler, “İyi ki doğdun Ceren, seni asla unutmayacağız” dedi. Engelliler adına açıklama yapan Besime Polat, “Bizler kadınız. Yaşamak istiyoruz. Yalnız başımıza sokağa çıktığımızda ölüm korkusuyla yürümek istemiyoruz” dedi

Etiketler; #Ceren Özdemir
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