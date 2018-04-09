Haftalık Bağımsız Gazete 09 Nisan 2018
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Cem’in karikatürleri sokakta

Usta karikatürist Cemil Cem’in bir zamanlar çok beğenilen karikatürleri Kadıköy Moda’da evinin bulunduğu Cem Sokak’ta sergileniyor

Cem’in karikatürleri sokakta
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin “Yaşayan Sokaklar Projesi” devam ediyor. Kadıköy’de yaşayan sanatçıların yaşadıkları sokakların bilinirliğini artırmak amacıyla başlatılan proje, ilk olarak usta şair Cemal Süreya ile hayata geçmiş, şairin Kadıköy’de yaşadığı evin bulunduğu sokak düzenlenmiş ve kaldırımlara şairin sevilen şiirlerinden dizeler yazılmıştı.

Özdemir Asaf, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cem Karaca, Selahattin Pınar, Nazım Hikmet gibi sanat ve edebiyat dünyasının unutulmaz isimlerinin eserlerinin yaşadıkları sokaklara yapılan tasarımlarla büyük ilgi çeken proje usta karikatürist Cemil Cem ile devam ediyor.

Çağdaş Türk karikatürünün en önemli ustalarından Cemil Cem’in adı geçtiğimiz yıllarda Moda’da yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilmişti.

9 Nisan 1950’de yaşamını yitiren Cemil Cem’in karikatürleri ölüm yıl dönümünde adını taşıyan Cem Sokak’taki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çevresine asıldı. “Muhalefet karikatürün mümtaz vasfıdır” sözlerinin sahibi ve çizgileriyle muhalif çizgisini yansıtan Cem’in 13 karikatürü, yolu Cem Sokak’tan geçenleri gülümsetiyor.

 

Etiketler; #Cemil Cem #karikatür #yaşayan sokaklar #Kadıköy Belediyesi
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