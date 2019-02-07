‘Çatısız Ahali’ yola çıkıyor

Kadıköylü iki arkadaşın çıkacağı Likya Yolu yürüyüşü hem insanların katılımına açık olacak hem de yürüyüş sırasında birden fazla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilecek

Atakan Ürer ve Ali İhsan Tokatlıoğlu, iki yakın arkadaş ve ikisi de yoga eğitmeni. Defalarca birlikte ve ayrı kamplara katılmışlar veya bu kampları organize etmişler. Ürer ve Tokatlıoğlu şimdi de Türkiye’nin en önemli kültür rotalarından biri olan Likya yolunu yürümeye karar verdi.

11 Nisan’da Fethiye’de gerçekleşecek hazırlık kampıyla başlayacak yürüyüş boyunca, insanlar “Çatısız Ahali” sosyal medya gruplarından rotayı takip edebilecek ve yürüyüşe katılabilecek. Fikrin nasıl ortaya çıktığını Atakan Ürer şöyle anlattı: “Daha önce birlikte Likya yolunu yürüdük. Birçok kampta yer aldım, organize ettim. İlk fikir Ali ile birlikte yürüdüğümüzde ortaya çıktı. Yolun tamamını insanlarla birlikte yürüyebilir miyiz? diye düşündük. Şehir hayatından doğa hayatına geçmek benim için farklı oldu. Bu deneyimlerimizi aktarabileceğimiz bir etkinlik bu aslında. Aralık ayında da bir masada otururken Çatısız Ahali ismini bulduk. Şimdi bu isim üzerinden devam ediyoruz.”

4 BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Ali İhsan Tokatlıoğlu ise yürüyüş boyunca insanların nasıl katılacağına ve nasıl bir yürüyüş olacağına dair şunları söyledi: “İnternet üzerinden sürekli paylaşımlar yapıyor olacağız. Rotaya dair, çanta hazırlamaya dair de insanları bilgilendirmek istiyoruz. İnternet üzerinden GPS kullanarak parkur çıkarma hedefimiz var. Böylelikle insanlar, bu parkuru yükleyerek yolu bizimle yürüyebilecekler, görebilecekler. Gittiğimiz her yerde insanlara çağrılarda bulunacağız. Fethiye’den Finike’ye kadar 4 tane buluşma noktamız olacak. Kısacası herkesin yürüyebileceği şekilde parçalara böldük.”

Yürüyüşün en heyecanlı noktası ise sosyal sorumluluk projeleri. Yol boyunca bir gün çocuklarla yürünürken, diğer gün çevre için çöp toplanacak veya bir kuş bilimciyle doğayı gözlemleyerek yürüyüş devam edecek.

HEDEF DÜNYA ROTALARI

“Bunu neden yapıyorsunuz?” diye sorduğumuzda ise Ali İhsan Tokatlıoğlu hemen söze giriyor: “Buralar kültür rotaları. Likya, Karia, Yedigöller, Urartu bölgesi vs. Bunlar kendi kültürümüzü bilmemiz için önemli yerler. Şehrin getirileri var ancak bireyselliğimizi kaybediyoruz. Kendimizi ne kadar biliyoruz? Neyiz, kimiz? Nereden geldik? Bu soruların cevabı olmayabilir fakat bu soruları açık etmek bile önemli. İnternet gelişti, altın çağ diyoruz ama ‘insan nedir?’ sorusunun cevabı yok. En fazla da sınırlarımızı bilmek, kendimizin farkına varmak için yürüyoruz.”

Köylülerin yaklaşımının hemen hemen her yerde çok sıcak olduğunu belirten Atakan Ürer ise 11 Nisan’da başlayacak Likya yolu yürüyüşünden sonraki hedeflerini şöyle özetliyor: “Hedefimiz, birkaç yıl Türkiye’de yürüdükten sonra dünya rotalarına başlamak ve oradaki uzun parkurları yürümek.”

Dileyenler, bu iki arkadaşın 11 Nisan’daki yürüyüşüne katılmak veya takip etmek için Facebook, Instagram üzerinden “Çatısız Ahali” hesabını takip edebilirler.