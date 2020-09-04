Çalışan annelere bakıcı desteği

Çalışan annelere destek olmak için AB - Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile 3 bin 700 kadın destek alacak

Kadınların iş yaşamında olmasını desteklemek için Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi”ne yeni başvurular başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen projede annelere bakıcı desteğinin tutarı bu yıl yüzde 50 oranında artırılarak 300 avroya çıkarıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanan “Çalışan Anne Desteği”nden sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan ve 0-24 aylık çocuğu olan 3 bin 700 anne yararlanacak. Projenin detaylarını İstanbul Anadolu EDU-CARE Proje Ofisi Yerel Destek Ekibi’ne sorduk.

EDU-CARE eğitimli bakıcı projesi nedir?

“Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE)” Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülmekte olan Avrupa Birliği (AB) destekli bir projedir. Çalışan annelere eğitimli ve sigortalı bakıcı istihdam edebilmeleri için mali destek verilen projeyle toplamda yaklaşık 26 milyon avro destek aktarılacaktır.

Projenin amacı ne?

Kadınların işgücüne katılımının ve çalışan kadınların kayıtlı (sigortalı) istihdamının desteklenmesi, küçük çocuk sahibi olması nedeniyle işinden ayrılma riskiyle karşı karşıya kalan annelerin işe devam etmesine yönelik destek sağlanması, çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlanması, ebeveynlerin çocuklarını eğitimli bakıcılara baktırmaları, çocuk bakıcılarının sigortalı çalıştırmaları konusunda farkındalığın artırılması ve çocuk bakıcılığı sektöründe eğitimli olarak çalışmanın yaygınlaştırılmasıdır.

Çalışan anne desteği miktarı ne kadar?

Proje kapsamında, çalışan annelere aylık 300 avro eğitimli bakıcı desteği verilmektedir. Destek, çocuk 36 aylık olana kadar her yıl 25 avro artırılarak ödenecektir. Özel gereksinimli çocuğu olan veya bekar annelere fazladan 50 avro ödeme yapılmaktadır.

İSTANBUL’DA 2100 ANNEYE DESTEK

Çalışan anne desteğinden İstanbul çapında kaç kadın faydalanabilecek ve Kadıköy için de belirlenmiş bir sayı var mı?

Çalışan annelere verilen bakıcı desteğinden İstanbul ilinde 2 bin 100 anne faydalanabilecek. Bu kontenjan bütün İstanbul için geçerli olup ilçe bazında ayrım bulunmamaktadır. Hala kontenjan bulunmakta, kayıtlar devam etmektedir.

Projede hem çalışan anneler destekleniyor, hem de eğitimli çocuk bakıcıları. Projeden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Proje kapsamında iki farklı grup hibe desteğinden faydalanmaktadır:

Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (2020 yılında aylık 300 avro, 2021 yılında 325 aylık avro ve 2022 yılında aylık 350 avro olarak verilecek olan “Çalışan Anne Desteği”)

0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika alan kadınlar (Tek seferlik 100 veya 200 avro olarak verilen “Bakıcı Eğitim Teşviki”)

Çalışan Anne Desteği Başvuru ve Faydalanma Süreci ise sırasıyla şöyle;

Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılan Ön Kayıt ve Proje Ofisinde yapılan Kesin Kayıttan oluşmaktadır. Ön Kayıt yapmadan önce anneler kendilerinin ve başvuru yapacağı çocuğunun ikamet bilgilerini İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden (veya e-devlet sisteminden) kontrol etmeli, adresinin güncelliğinden ve çocuğu ile aynı adreste göründüğünden emin olmalıdır. Gerekli ise ikamet bilgilerini güncellemelidir.

Ön Kayıt işlemi www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle yapılır.

Ön Kayıt işlemi sırasında Kesin Kayıt için randevu alınır.

Ön Kayıt işlemi tamamlandığında oluşan form çıktı alınarak imzalanır.

Ön Kayıt yapıldıktan sonra Proje Ofisi ile iletişime geçilerek Kesin Kayıt hakkında detaylı bilgi alınmalıdır.

Kesin Kayıt işlemi, Ön Kayıt işlemi sırasında randevu verilen tarihte Proje Ofisinde yapılır.

www.sgkegitimlibakici.org adresinin veya Ön Kayıt ekranının DOKÜMAN sekmesinde sıralanan belgeler hazırlanıp getirilerek Proje Ofisinde Kesin Kayıt yaptırılır.

Bu arada proje başvuru koşullarını sağlamaya devam eden, çocuğunu fiilen bakıcıya baktıran ve bakıcının maaşını ve sigorta primlerine ilişkin yükümlülüklerini aksatmayan anneler de mali destekten faydalanmaya devam eder.

Peki bakıcı teşvikine başvuru nasıl yapılıyor?

Projenin ilan tarihi olan 10 Kasım 2019’dan sonra, “0-36 ay çocuk bakımı”nı kapsayan ve MEB onaylı sertifika veren bir kursu başarıyla tamamlayıp, MEB onaylı sertifikası ile İŞKUR Kayıt Belgesini Proje Ofisine sunarak başvuru yapan ve Proje kapsamında SGK tarafından verilen Sosyal Güvenlik Hakları eğitimine katılan kadınlar Bakıcı Eğitim Teşviki’nden faydalanabilir.

Çocuk bakımı eğitimini ücretsiz bir kurstan alanlara tek seferlik 100 avro; ücretli bir kurstan alıp kursun faturasını da ibraz edenlere tek seferlik 200 avro ödenir.

Bu destekten de Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden toplam 6.000 kadın faydalanabilecektir.

KAZANÇ LİMİTİ ŞARTI YOK

Mali destek uygulamasından yararlanmak isteyen annelerin hangi koşulları sağlaması gerekiyor? Başvuru yapan her anneye bu destek sağlanıyor mu? Projeden yararlanmada kadınların aylık kazancının bir etkisi var mı?

Çalışan annelere verilen bakıcı desteğinden faydalanmak isteyen anneler için aylık kazanç limiti şartı yoktur.

Annelerin taşıması gereken şartlar şöyle,

Ankara, İstanbul veya İzmir ilinde çocuğu ile aynı adreste ikamet etmek,

En geç Kesin Kayıt tarihinde hizmet akdiyle işverene bağlı olarak (4/a sigortalısı olarak (SSK’lı)) tam zamanlı çalışmak,

Ön Kayıt anında 0-24 aylık çocuğu olmak (25. Ayını tamamlamamış olmalıdır.) ve

Sertifikalı/diplomalı bir bakıcı çalıştırmak.

Ne kadar süreyle projeden yararlanılabiliyor?

2022 yılı sonuna kadar sürecek olan projenin mali destek ödeme sürecinde, şartları taşıyan annelere çocuğu 36 aylık olana kadar destek verilecektir.

Destekten yararlanan anne işsiz kaldığında ne oluyor? Ödenek hemen kesiliyor mu?

Anne işten çıkarsa/çıkarılırsa iki aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde, İŞKUR üzerinden iş araması ve bu durumu Proje Ofisine belgelendirmesi kaydıyla asıl listede kalmaya devam eder. Bu süreçte bakıcısını çalıştırmaya ve maaş ve primini ödemeye devam ederse bir ay daha destekten faydalanır. İki aylık süre sonunda anne iş bulamazsa asıl listeden çıkarılır. Daha sonra iş bulması halinde ise, dilekçe ile tekrar başvurup kontenjan dahilinde durumunun değerlendirmeye alınmasını talep edebilir. Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve uzun süreli raporların en geç 7 gün içinde Proje Ofisine bildirilmesi zorunludur.

Bu proje kapsamında bakıcılık yapanlar nasıl seçiliyor? Neye göre değerlendiriliyor? Öncesinde nasıl bir eğitim alıyorlar?

Başvuru yapmak isteyen anneler bakıcılarını kendileri bulmaktadır. Projeyi yürüten SGK’nın bu alanda yetki ve görevi bulunmadığından bakıcı bulma hizmeti verilmemektedir. İŞKUR web sitesinde bireysel işveren girişi sekmesinden ilan verilerek bakıcı bulma imkanı bulunmaktadır.

Annelerin destekten faydalanması için bakıcısının taşıması gereken şartlar:

18 yaşını doldurmuş kadın olmak ve anne ile aynı ilde ikamet etmek,

“0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan alanda eğitimli olduğunu MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla ya da lise veya üniversitelerin çocuk gelişimi bölümü vb. diplomasıyla belgelendirmek,

Ek-9 Sigortası kapsamında tam zamanlı çalışmak (Yeni çalışmaya başlayacaklar için Proje Ofisinde sigorta kaydı yapılmaktadır.) ve

Anne ve babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmamak (Anneanne ve babaanne proje kapsamı dışındadır. Diğer kadın akrabalar aynı adreste ikamet etmemek şartıyla bakıcı olabilmektedir.)