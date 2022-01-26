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Buzzfest’te sömestir eğlencesi

Kalamış Atatürk Parkı’nda süren kış festivali Buzzfest, okulların sömestir tatiline girmesiyle programına çocuklar için özel etkinlikler ekledi

Buzzfest’te sömestir eğlencesi
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği kış festivali BuzzFest, sömestr tatilinde çocukların eğlenceli vakit geçireceği birbirinden renkli etkinlikleri programına kattı.  Jonglör gösterisi, illüzyon gösterisi, karnaval korteji ve konserlerle dolu programda çocuklar aileleriyle birlikte bir yandan bu etkinliklere katılabilecek, bir yandan da buz pateni yapıp, botla kayabilecek. Çocukların sömestir tatilini eğlenerek geçireceği program 6 Şubat’a kadar devam edecek.

Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde 28 Şubat’a kadar sürecek festivalin sömestir programı, 27 Ocak Perşembe günü Karnaval Kortej gösterisiyle başlıyor. İllüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin’in sürprizlerle dolu programı ise 28 Ocak Cuma günü gerçekleşecek.

Maskot bando, bubble show gibi etkinliklerle devam edecek program 6 Şubat Pazar günü Şudabap konseriyle kapanışını yapacak.

Program:

27 Ocak Karnaval Kortej – 14.00 – 15.30 – 17.00 – 18.30 

28 Ocak Sermet Erkin Show – 15.00 – 17.00

29 Ocak Maskot Bando – 14.00 – 15.30 – 17.00 – 18.30

30 Ocak Karnaval Kortej – 14.00 – 15.30 – 17.00 – 18.30

3 Şubat Bubble Show – 14.00 – 15.30 – 17.00 – 18.00

3 Şubat Jonglör Show – 14.30 – 16.00 – 17.30 – 18.30

4 Şubat Maskot Bando – 14.00 – 15.30 – 17.00 – 18.30

5 Şubat Şudabap Konser – 19.00

6 Şubat Şudabap Konser – 18.00

Etiketler; #Buzzfest
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