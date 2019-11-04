Haftalık Bağımsız Gazete 04 Kasım 2019
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Büyük vegan buluşma

Türkiye Vegan Derneği, Dünya Vegan Günü’nü Kadıköy’de, kapsamlı bir programla karşıladı

Büyük vegan buluşma
GazeteKadıköy

Haber: Görkem DURUSOY

Veganlık konusunda farkındalık yaratmak ve bu konudaki yerleşmiş ön yargıları yıkmak amacıyla 1 Kasım, Dünya Vegan Günü olarak kabul ediliyor. İnsanların, hayvanların ve çevrenin yararına hayvan kullanımını içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini destekleyen bu felsefe biçimi her yıl 1 Kasım’da çeşitli etkinliklerle anlatılmaya çalışılıyor.

Bu yılki etkinlik V-LABEL ana sponsorluğu, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel mekân sponsorluğu ve Türkiye Vegan Derneği organizasyonuyla gerçekleşti. Uzman konukların yer aldığı panelin yanı sıra vegan atölyeleri, vegan ürün tanıtım stantları ve sergiler de Kadıköy halkı başta olmak üzere birçok kişinin ilgi odağı oldu. Yaş sınırı bulunmadığından çocuklar da unutulmadı; onlar için hayvanlarla etkileşim resim ve masal atölyeleri yapıldı.

Dr. Suat Erus, hayvansal gıdaların sağlıklı olmak için doğru bir tercih olmadığını belirterek hayvanlardan karşılanacak değerlerin doğru bir vegan diyetiyle sebze vb. ürünlerden de alınabileceğini söyledi. Ayrıca gazete ve dergilerin reklamlarla ürün satmak amacında olduğunu dile getiren Erus; sağlık başlığı altında hayvanların et ve sütlerinin kullanımını teşvik eden yoğun haberler içerdiğini dile getirdi.

Etkinlik, organizasyonda emeği geçen kişilere ödül verilmesi ve film gösterimlerinin ardından son buldu.

Etiketler; #Vegan Günü #vegan
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