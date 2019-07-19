Buluşma noktası: Altıyol Boğa     

Turistlerin fotoğraf çektirmeden dönmediği, Kadıköylünün illaki önünde randevu verdiği Altıyol’daki Boğa heykeli neden bu kadar popüler? Boğa’yla fotoğraf çektirenlere sorduk

Dilara ÇELİK / Seda ŞİLFELER

Kadıköy’e gelip de Boğa’yı görmeden giden yoktur. Kimi zaman bir buluşma yeri, kimi zaman yol tariflerinin ana noktası, kimi zaman da yürüyüşlerin başlangıç yeri olan Altıyol’da, tarihi Boğa Heyekeli ile fotoğraf çektiren vatandaşlarla konuştuk.

Görkemli görüntüsüyle Altıyol Meydanı’nın tam ortasında bulunan, günün her saatinde önünde toplananları, fotoğraf çektirenleri ve boğayı ilgiyle izleyenleri görüyor olduğumuz heykel, yaklaşık 155 yaşında. Orijinal adı “Dövüşen Boğa” olan tarihi heykel, her yaştan yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

“KADIKÖY’ÜN BOĞASI MEŞHURDUR DEDİLER”

Avrupa Yakası’nda oturduğunu belirten Muhammet Ali Kara (18) “Fanatik Fenerbahçeliyim. Bugün ilk defa Fenerbahçe Stadını görmek için geldim. Kadıköy’ün Boğası da meşhurdur dediler, ben de daha önce görmediğim için ilgimi çekti. Bir anı olarak kalması için de fotoğraf çektiriyorum. Daha önce Kadıköy temalı fotoğraflara baktığımda da Boğa Heykeli’ne rastlamıştım.” dedi.

“ANTALYA’DAN İSTANBUL’A BOĞA’YA”

Sosyal medyada ve internette Kadıköy semtini aratınca karşımıza çıkan ilk görsellerden birisi olan Boğa heykelini, ailesiyle Antalya’dan İstanbul’a gezmeye gelen Esma Özlen (14) internet araştırmaları ve çevresindekilerin önerisi sayesinde gezi listesine eklediğini, sosyal medyada paylaşıp hatıra olması için fotoğraf çektirdiklerini belirtti.

“ANILARI CANLI TUTMAK İÇİN”

İstanbul’da oturduğunu belirten Esra Aydınay (35) da Boğa’da fotoğraf çektirenler arasındaydı. Aydınay nedenini şöyle anlattı: “Şehir dışından arkadaşım geldi defalarca Boğa’yı gördük fakat fotoğraf çektirmemiştik. Bazen hafıza zayıflayabiliyor, bu yüzden fotoğraflarla anıları canlı tutmak daha iyi oluyor.”

Ayrıca Boğa’nın ziyaretçilerinden olan diğer bir vatandaş Orhan Mert, esprili bir dille Boğa ile fotoğraf çekilme sebebini “Herkes fotoğraf çekiliyor diye çekilmek istedim.”şeklinde açıkladı.

BOĞANIN TARİHİ BİLİNMİYOR

İstanbul’a geldiğinde kendine yer edinememiş olan fakat 1987 yılında Kadıköy’deki son durağına taşınan heykelin tarihçesini, fotoğraf çektiren ziyaretçilere sorduğumuzda hepsinden “hayır, bilmiyorum” cevabını aldık. Heykeli ziyaret ederken tarihçesini okumak isteyenler için de Boğa’nın hemen 3 metre yakınında tarihçenin yer aldığı bir taş yapıt duruyor.

ALMAN İMPARATORU HEDİYE ETMİŞTİ

Heykel, 1864’de Paris’te heykeltraş Isidore Bonheur tarafından Fransız gücünü Almanlara göstermek için yapılmış. Almanlar Fransızları yenince Boğa heykeli Almanya’ya getirilmiş. Türkiye’nin 1. Dünya Savaşı’na Almanya ile girerek İngiliz ve Fransızlar’la savaştığı için “güç simgesi” olarak bu Boğa heykeli Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya, Alman Kralı II. Wilhelm tarafından 1917 yılında armağan edilmiş. İstanbul’a geldiği andan itibaren birçok mekan değiştiren heykel son olarak 1987 yılında Altıyol kavşağına konulmuş.