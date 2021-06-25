Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi dijital ortama taşındı

Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi, yayın hayatını Buğday E-Dergi ile dijital ortama taşıdığını duyurdu. Dergi; 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık gibi ekinoks ve gündönümlerinde okurlarla buluşacak

Kadıköy’de faaliyetlerini yürüten Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yayını olan “Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi” yayın hayatını “Buğday E-Dergi” ile dijital ortama taşıdı. Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi, bugüne kadar Buğday Fanzin, Buğday Bülten, Buğday Dergisi, Buğday Rehber ve Buğday E-Bülten gibi farklı format ve isimlerde yayın hayatını sürdürmüştü.

“Salgın, Yeni Biz ve Yeni Dünya” konusunu taşıyan E-Derginin ikinci sayısı ise 21 Haziran’da yayınlandı.Derginin her sayısında ekolojik yaşam konusunda deneyimli isimlerin, haber, makale ve röportajlarının yer alması planlanıyor. Buğday Derneği’nden Yasin Almaz ile derginin yayın politikasını, içeriğini ve dergide çıkacak yazılar hakkında konuştuk.

PANDEMİNİN ETKİSİ

Buğday Derneği’nin ekolojik yaşam bilgisini yaymak, bireylerde ve toplumun bütününde ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak için 1997'de kurulduğunu söyleyen Almaz, derginin dijital ortama taşınmasının sebeplerini şöyle açıkladı: “Dijital olarak yayınlanmasının önemli sebeplerinden biri olarak baskı maliyetleri. Bunun yanında yayınlarımızda geçmişten beri ‘dönüştürülebilir kağıt’ tercih etmemizin getirdiği ilave maliyet ve hammaddeye erişim sıkıntılarını da gösterebiliriz. Ayrıca derginin dönüşümünün pandemi dönemindeki toplumsal dönüşümle paralel gittiğini de söylemek mümkün. Pandemiyle yaşam alışkanlıklarımızda ve doğayla kurduğumuz ilişkide yaşanan dönüşüm ve bu konuda artan bilgi ihtiyacı, hem geçmişten beri yayınlarımızı takip eden okurlarımız hem de ekolojik dönüşümün parçası olmak isteyen yeni takipçilerimiz tarafından yoğun bir şekilde dile getirildi. Bu durum, ekolojik yaşamı yaygınlaştırma çalışmalarımızı ve bunu düzenli bir yayınla sürdürme alışkanlığımızı, çevrimiçi/dijital ortamda da olsa yeniden dergi formatına dönüştürmemize vesile oldu. Pandemi döneminde dağıtım gibi konularda yaşanan aksilikler de derginin dijital olarak yayınlanmasında etkili oldu.”

ÖYKÜLER, HABERLER, SÖYLEŞİLER...

Buğday E-Dergi'de ekolojik yaşam konusunda deneyimli isimlerin, haber, makale ve röportajlarının yer bulacağını söyleyen Almaz, derginin içeriğine dair şu bilgileri paylaştı: “E-Dergi'ye abone olanlar Türkiye'den ve dünyadan ekolojik yaşama dair sıcak gündemden, öne çıkan haberler ve makalelerden de haberdar kalacaklar. Yemek kültürü yazarı ve tarihçi Nazlı Pişkin’in ‘Damaktaki Tarih’ yazıları, çizer Nuray Çiftçi’nin karikatürleri, Elif Özizmir’in ‘Fermantasyon Güncesi’, geleneksel kültür araştırmacısı Sevgi Akar’ın ‘Geleneksel saklama ve koruma yöntemleri’ ile ilgili yazıları, peyzaj mimarı ve kent bahçecisi Dilek Ayman’ın ‘Şehirde Ekolojik Yaşam’ izlenimleri, okuyucula yeni alternatifler ve bakış açıları kazandıracak. Ayrıca dergide Buğday Derneği çalışmalarına dair içerikler de yer alıyor. Örneğin belediyelerle işbirliğinde yürüttüğümüz yüzde 100 Ekolojik Pazar'larda tezgah açan çiftçilerin video röportajları, dernek gönüllülerinin deneyimleri, doğa dostu üreticilerin ve kent bahçecilerinin mevsimlere göre çeşitlilik gösteren ‘Hasat Öyküleri’ ve yürüttüğümüz projelerden gelişmeler yer alacak.”

Buğday E-Dergi’nin önümüzdeki yeni sayıları 23 Eylül, 21 Aralık gibi ekinoks ve gündönümlerinde yayınlanacak. Okurlar www.bugday.org üzerinden Buğday E-Dergi'ye abonelik/destekçilik sistemiyle kayıt olabilecekler.