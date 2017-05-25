Bu projeler yenilebiliyor

Melahat Akkutlu Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri bilim fuarında yenilebilir fen projelerini sergiledi

Kadıköy Melahat Akkutlu Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Projesi kapsamında düzenlediği Bilim Fuarı ile tam not aldı.

Okulun Fen ve Teknoloji Öğretmeni Şermin Artalan’ın koordinatörlüğünü yaptığı fuarda 20 proje ve 5 gösteri deneyi sergilendi. 42 öğrencinin çalışmalarıyla yer aldığı fuarı çevre okullardan gelen öğretmen ve öğrenciler de ilgiyle izledi.

Kek ve pastadan yaptıkları “Yenilebilir Fen Projeleri” ile çalışmalarını sergileyen öğrenciler fuarın sonunda eserlerini afiyetle yedi.

Fuarın açılışına Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan da katılarak fuarda projeleriyle yer alan öğrencilerden bilgi aldı.

Melahat Akkutlu Ortaokulu Müdürü İlter Aygün, okul olarak başta bilim, spor ve sanat olmak üzere öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirebilmeleri için bu tip projelere ev sahipliği yaptıklarını belirtti.