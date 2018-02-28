Bu hizmetler çok ilginç!

Alışverişe çıkacaksınız ama size fikir verecek bir arkadaşa mı ihtiyacınız var? Ya da ödevinizi yetiştirmek için zamanınız mı yok? Veyahut arkadaşlarla halı saha maçı yapacaksınız ve kaleci arayışındasınız. Bu ve benzeri günlük ihtiyaçlarınıza çözüm niteliğinde bir site var; www.ilginchizmetler.com
Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu, genç bir girişimci olan Burak Karadaş, bu siteyi nasıl kurduğunu şöyle anlatıyor; ‘’Günümüzün ihtiyaçlarının değiştiğini gördüm. Bu ihtiyaçlar yeni meslekler üretti ya da insanların mesleklerini evriltmesine neden oldu. Yani insanlar mesleklerini günümüz dünyasına uydurmaya çalışıyor. Ben de neden tüm bu ilginç hizmetler ve meslekler bir yerde toplanmasın diye düşündüm ve ilginç hizmetler bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Mottomuz ‘hayatı güzelleştirmek’. Sitemizde olan hizmetler insanların hayatını güzelleştirecek cinsten, ücretsiz etkinliklerimiz zaten insanları çok mutlu ediyor. Yani ilginchizmetler.com’a yolu düşmüş, onunla etkileşime geçmiş herkesin bir şekilde hayatı güzelleşecek…’’
Yeni nesil kahramanlar!
3500’ü aşkın üyesi olan sitede 200’e yakın hizmet sunuluyor. Mesela iş & staj buldurucu, alışveriş arkadaşı, dert dinleyici, piyanist şantör, halı saha kalecisi, e-rehber, düğününüz kalabalık olsun diye gelen konuk, İngilizce konuşma arkadaşı… Bu hizmetlerin kimi ücretli kimi de ücretsiz.
Peki bu hizmetleri kimler sunuyor, kimler yararlanıyor? Burak Karadaş yanıtlıyor; ‘’Günümüz sorunlarına bir çözümü olduğunu düşünen kişiler ya da ilginç hizmet verebileceğini düşünen kişiler ilginchizmetler.com’a hizmet verebiliyor. Her ilanda aslında kişiler kendi yetkinlikleri ile ilgili bilgiler de paylaşıyor. Sitemizdeki hizmet verenleri, ‘insanların yeni nesil sorunlarına çözümler üreten kişiler’ diye tanımlayabiliriz.’’
Burak Karadaş, ‘’Siteden aldığınız geri bildirimler ışığında soruyorum; günümüz insanının en çok neye ihtiyacı varmış, yani en çok hani hizmetlere rağbet var?’’ sorumuzu da, ‘’Benim izlenimim günümüz insanlarının anlatıp rahatlamaya ihtiyacı var. Günümüzde çok fazla sorunu var insanların, insanlar bunalmış durumda. Bu yüzden bu sorunlardan onları uzaklaştıracak her şeye ihtiyaçları var da diyebiliriz. Biz de buna yönelik hizmetler sunmaya devam edeceğiz’’ yanıtını veriyor.
KADIKÖY’DE ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER
İlginchizmetler.com sitesi müzik, eğitim, psikoloji, felsefe gibi pek çok alanda ücretsiz etkinlikler de düzenliyor. Bazen uzman kişiler katıldığı, bazen de sohbet havasında geçen etkinlikleri çoğunlukla Kadıköy'de düzenlediklerini söyleyen Burak Karadaş, ‘’Buranın kendine has bir havası var, özellikle gençlerin çok sevdiği bir yer. Benim de olmaktan en çok keyif aldığım, kendimi ait hissettiğim yer Kadıköy, özellikle Moda. O nedenle genelde burada yapıyoruz buluşmalarımızı’’ diye konuşuyor.
Önümüzdeki günlerde yapılacak ücretsiz etkinliklerden bazıları şöyle:
- Psikoloji Buluşmaları’nın ikincisinde, ikna teknikleri ve Robert Cialdini'nin İknanın Psikolojisi kitabını ele alınacak. 10 Mart Cumartesi 12.00 / Cha'ya İstanbul Moda şubesi (Caferağa Bademaltı Sk. 17-B)
- Sinema buluşmaları kapsamında Star Wars konuşulacak. 11 Mart Pazar 12:00 / Cha'ya İstanbul Moda şubesi
- Edebiyat Buluşmaları’nda yazar George Orwell ve kült eserleri Hayvan Çiftliği ve 1984 tartışılacak. 17 Mart Cumartesi 12:00 / İkinci Yeni Kahve & Çikolata (Caferağa Zuhal Sk. No:4/A)
- Sinema Buluşmaları, efsane film Fight Club ile sürüyor. 18 Mart Pazar 12:00 / Cha'ya İstanbul Moda şubesi
- Edebiyat Buluşmaları’nı usta kalem Sebahattin Ali ile devam ediyor. 31 Mart Cumartesi 12:00 / İkinci Yeni Kahve & Çikolata
- İnsan kaynakları uzmanı Leyla Arslan Tekdal’ın konuşmacı olarak katılacağı meslek seçimi etkinliği. Aslında hangi mesleği yapmalısınız, hangi meslek size uygun? Yaptığınız meslek aslında sizin için doğru mu? gibi sorulara yanıt verilecek. 25 Mart Pazar 12:00 / İkinci Yeni Kahve & Çikolata
- İngilizce Pratik Sınıfı başlıyor. İngilizce konuşma zorluğu çekenler buluşarak pratik yapmak imkanı bulacak. 1 Nisan Pazar 12:00 / İkinci Yeni Kahve & Çikolata
- Eski Yunan Dili & Edebiyatı öğrencisi Yağmur Keleş, Yunan mitolojisini anlatacak. 8 Nisan Pazar 12:00 / İkinci Yeni Kahve & Çikolata
- İç Mimar Eren Demir, ‘İç Mimar Sunum Tekniği’ eğitimi verecek. Eğitimde dijital ortamda Marker tekniği ile plan boyamanın nasıl yapılacağı öğretilecek. 15 Nisan Pazar 12:00 / Akademi 1971 Kitabevi Cafe & Kütüphane (Sakız Sokak No:12 Caferağa Spor Salonu karşısı)