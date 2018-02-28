Bu hizmetler çok ilginç!

‘Hayatınızı güzelleştirecek hizmetler’ sloganıyla yola çıkan ilginchizmetler.com sitesi, dert dinleyiciden halı saha kalecisine, alışveriş arkadaşından piyanist şantöre dek pek çok alanda birbirinden enteresan hizmetler vaadediyor

Alışverişe çıkacaksınız ama size fikir verecek bir arkadaşa mı ihtiyacınız var? Ya da ödevinizi yetiştirmek için zamanınız mı yok? Veyahut arkadaşlarla halı saha maçı yapacaksınız ve kaleci arayışındasınız. Bu ve benzeri günlük ihtiyaçlarınıza çözüm niteliğinde bir site var; www.ilginchizmetler.com

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu, genç bir girişimci olan Burak Karadaş, bu siteyi nasıl kurduğunu şöyle anlatıyor; ‘’Günümüzün ihtiyaçlarının değiştiğini gördüm. Bu ihtiyaçlar yeni meslekler üretti ya da insanların mesleklerini evriltmesine neden oldu. Yani insanlar mesleklerini günümüz dünyasına uydurmaya çalışıyor. Ben de neden tüm bu ilginç hizmetler ve meslekler bir yerde toplanmasın diye düşündüm ve ilginç hizmetler bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Mottomuz ‘hayatı güzelleştirmek’. Sitemizde olan hizmetler insanların hayatını güzelleştirecek cinsten, ücretsiz etkinliklerimiz zaten insanları çok mutlu ediyor. Yani ilginchizmetler.com’a yolu düşmüş, onunla etkileşime geçmiş herkesin bir şekilde hayatı güzelleşecek…’’

Yeni nesil kahramanlar!

3500’ü aşkın üyesi olan sitede 200’e yakın hizmet sunuluyor. Mesela iş & staj buldurucu, alışveriş arkadaşı, dert dinleyici, piyanist şantör, halı saha kalecisi, e-rehber, düğününüz kalabalık olsun diye gelen konuk, İngilizce konuşma arkadaşı… Bu hizmetlerin kimi ücretli kimi de ücretsiz.

Peki bu hizmetleri kimler sunuyor, kimler yararlanıyor? Burak Karadaş yanıtlıyor; ‘’Günümüz sorunlarına bir çözümü olduğunu düşünen kişiler ya da ilginç hizmet verebileceğini düşünen kişiler ilginchizmetler.com’a hizmet verebiliyor. Her ilanda aslında kişiler kendi yetkinlikleri ile ilgili bilgiler de paylaşıyor. Sitemizdeki hizmet verenleri, ‘insanların yeni nesil sorunlarına çözümler üreten kişiler’ diye tanımlayabiliriz.’’

Burak Karadaş, ‘’Siteden aldığınız geri bildirimler ışığında soruyorum; günümüz insanının en çok neye ihtiyacı varmış, yani en çok hani hizmetlere rağbet var?’’ sorumuzu da, ‘’Benim izlenimim günümüz insanlarının anlatıp rahatlamaya ihtiyacı var. Günümüzde çok fazla sorunu var insanların, insanlar bunalmış durumda. Bu yüzden bu sorunlardan onları uzaklaştıracak her şeye ihtiyaçları var da diyebiliriz. Biz de buna yönelik hizmetler sunmaya devam edeceğiz’’ yanıtını veriyor.

KADIKÖY’DE ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

İlginchizmetler.com sitesi müzik, eğitim, psikoloji, felsefe gibi pek çok alanda ücretsiz etkinlikler de düzenliyor. Bazen uzman kişiler katıldığı, bazen de sohbet havasında geçen etkinlikleri çoğunlukla Kadıköy'de düzenlediklerini söyleyen Burak Karadaş, ‘’Buranın kendine has bir havası var, özellikle gençlerin çok sevdiği bir yer. Benim de olmaktan en çok keyif aldığım, kendimi ait hissettiğim yer Kadıköy, özellikle Moda. O nedenle genelde burada yapıyoruz buluşmalarımızı’’ diye konuşuyor.

Önümüzdeki günlerde yapılacak ücretsiz etkinliklerden bazıları şöyle: