Bu bitkiler hayvan dostunuz için zehirli olabilir!

Özellikle evde baktığımız köpek dostlarımızı her gün dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Ancak bazı sonbahar ağaçları ve çiçekleri evcil hayvanlar için ölümcül tehlikeler barındırıyor…

Sonbaharla birlikte, bahçelerde, sokaklarda ve parklarda gördüğümüz çoğu ağaç sararan yapraklarını dökmekle meşgul olsa da, bu mevsimde yemiş veren ağaçlar ve çiçek açan bitkiler de var. Bunların bazıları ise evcil hayvanlar için zehirli özellikler barındırıyor. Çoğu insan, özellikle sıkça dışarı çıkarttığımız köpeklerimiz için tehlikeli hatta ölümcül olabilecek bu ağaç ve bitkilerden habersiz!

Homedit.com sitesi, hangi sonbahar bitkilerinin evcil hayvanlarımız için en zehirli ve zararlı olduğunu öğrenmek için Home Now'dan bahçe uzmanı Calum Maddock'a danıştı.

İşte en zararlı 5 sonbahar bitkisi:

Meşe Palamudu: Evcil dostlarınız tarafından büyük miktarlarda yenirse, aşırı derecede toksik olabilirler. Meşe palamudu ile ilgili sorun, genellikle onları çiğneme oyuncağı olarak kullanan yavrular tarafından tüketilmeleridir. Bu onların uyuşuk olmalarına, iştahlarını kaybetmelerine ve kusmalarına neden olabilir. Yaprak yığınlarının altında saklanan meşe palamutlarına ve ata palamutlara dikkat edin. Olgunlaşmamış (yeşil) meşe palamutları en zararlı olanlardır.

Ortanca: Bu bitkilerin soğanları siyanür içerdiklerinden evcil hayvanlar için oldukça zehirlidir. Ciddi zehirlenme vakaları nadir olmakla birlikte mide sorunlarına, kusmaya ve bağırsak tıkanıklıklarına neden olabilir.

Porsuk ağacı: Porsuk ağacının iğneleri ve tohumları çoğu hayvan için son derece zehirlidir. Sadece yaprakları yemek tehlikeli sonuçlara yol açabilir (ağır vakalarda ölüme bile yol açabilir). Bahçenizde özgürce dolaşmayı seven bir evcil hayvanınız varsa, bunu dikmekten kaçınmak en iyisidir.

At Kestanesi: Eylül ayından itibaren At Kestanesi ağaçlarının etrafında daha dikkatli olmak gerekiyor. Ağaç kabuğu, yapraklar ve çiçekler tüketildiğinde hayvanlar için ölümcül olabilir. Gastrointestinal sıkıntıya, uyum bozukluğuna, spazmlara ve hatta ölüme neden olabilir.

Sonbahar Çiğdemi: Bu çiçekler görünüşte güzel olabilir, ancak köpekler çok yaklaşırsa zehirli olabilirler. Yutulması halinde, salya akması, kusma ve ishal gibi genel gastrointestinal rahatsızlığa neden olabilirler.

Diğer ölümcül sonbahar bitkileri:

Amaryllis çiçeği: Tüm parçaları kediler ve köpekler için zehirlidir, ama özellikle ampulleri ölümcül olabilir. Kışın da mevcuttur.

Krizantem: Bitkinin tüm kısımları zehirlidir, ancak kokusu köpekleri ve kedileri caydırabilir.

Zakkum: Bitkinin tüm kısımları zehirlidir. Bir avuç yapraktan daha azı köpekler ve kediler için ölümcül olabilir.

Bostan Kanaryaotu: Bu bitkinin tüm parçaları zehirlidir ve küçük dozlarda bile kediler ve köpekler için ölümcül olabilir. İlkbahar ve yaz aylarında da bulunur.

Bahçenizde bu bitkilerden herhangi birine sahipseniz, önlem almak isteyebilirsiniz. Dostunuzu eğitmek, bitki engelleri koymak ya da söz konusu bitki veya ağacı kaldırmak seçeneklerden bazıları. Evcil hayvanınızın yürüyüşler veya geziler sırasında bu bitkilerle temas etmesini önlemek de (genellikle zor olsa da) önemli. Hangi ağaçların ve bitkilerin zararlı olduğunu bilirseniz, bunu yapmak daha kolay olur.

Evcil hayvanınız zehirli olduğunu bildiğiniz herhangi bir bitki maddesini yutarsa, hemen harekete geçin ve veterineri arayın. Erken tedaviyle genellikle iyileşirler.