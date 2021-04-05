Bu berberde cinsiyet ayrımı yok

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bulunan “Herkese Berber” isimli dükkanın sahibi Ayşe Savur, cinsiyet gözetmeksizin açtığı berber dükkanının hikayesini anlattı

Bir berber düşünün ki cinsiyet ayrımı yok. Kapıdan kim girerse girsin saçını kestirmek istiyorsa kestiriyor. Saçı kesen ise bir kadın. Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan “Herkese Berber” isimli dükkanın sahibi Ayşe Savur, cinsiyet gözetmeksizin açtığı berber dükkanının hikayesini TV Kadıköy'e anlattı.

Van Erçiş doğumlu olan Ayşe Savur, Balıkesir’de büyümüş. Ortaokulu bitirdikten sonra okula gitme olanağı olmayan Savur bir kuaförde çırak olarak çalışmaya başlamış. Yedi yıl boyunca Balıkesir’de kuaförde çıraklık sonra kalfalık yapan Savur, “Burada işim bitmiştir” deyip İstanbul yollarına düşmüş.

İstanbul’da da yedi yıl boyunca farklı yerlerde çalışan Savur, pandemiyle birlikte pek çok insan gibi çalıştığı işyerinden ücretsiz izne çıkarılmış. Yeldeğirmeni’nde açtığı berberin öyküsünü “Patronsuz bir hayat istedik ve o hayatı kurduk” diyerek anlatan Savur, dükkanın ismini bir kafede otururken bulduklarını söylüyor.

Herkese Berber’in Kadıköy’de özellikle Yeldeğirmeni’nde açılması da bir tesadüf değil. “İstanbul’un başka yerlerinde mutlaka çok güzel mahalleler de var ama Kadıköy ve Yeldeğirmeni renkli bir yapıya sahip. Değişime açık bir mahalle. Burası mahalle yapısını hala koruyor. İnsanlar sokakta birbirine selam veriyor.” diyen Savur dükkan ilk açıldığında mahallelinin tepkisini de “biraz komik oldu” diye anlatıyor. Çünkü “Herkese Berber” pek çok mahalle berberinde olduğu gibi kahvenin karşısında. Dükkan açıldığında eli bastonlu amcalar gelip teftiş etmiş sonra da kahvenin önüne oturup hem merak hem de ilgiyle Ayşe Savur’un erkeklerin saçını kesmesini izlemiş: “Sıra sıra dizilip oturuyor, bizi izliyorlar. Bu keyif verici. Mahallede bir berber dükkanıyız. Dükkanın karşısında kahve var. Bu bir klasik, tek fark berberin erkek değil kadın olması.”

Berberliğin erkeklerin tekelinde görülen bir meslek olduğunu, kadınların yetiştirilmeyip geri plana atıldığını anlatan Savur, bir kadının bir erkeğin saçını kesmesinde hiçbir gariplik olmadığını ise şu sözlerle anlatıyor: “Saç kesmeyi biliyorum, boya yapmayı biliyorum ve bunu herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Bunu bir kadın yapınca yani bir kadın, bir erkek saçı kesince bu marjinal bir şey değil. Bir insan cinsiyetini belirtmeden saçını kestirebilir, ya da boyasını yaptırabilir.”

Ayşe Savur’un çok büyük ya da ünlü bir berber olmak gibi bir hayali yok. En büyük hayali kadınların dışlandığı ve geri plana atıldığı sektörde “cinsiyetsiz bir berber ya da kadın berber yetiştirmek”.