BOSTON’UN KIDEMLİ YURTTAŞLARI

Dünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim uygulamaları yazı dizimize Boston Belediyesi’nin kıdemli yurttaş politikaları ile devam ediyoruz.

Boston, Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan bir şehir olarak, Kıta ABD’sindeki okyanusa kıyısı olan tek eyalet başkentidir. Boston’ın nüfusu, 2016 tahminlerine göre, 667,137. Toplam 252,699 hanenin bulunduğu Boston’da, bu hanelerden yüzde 20,4’ü 18 yaşın altında çocuk barındırıyor. Hanelerin toplamının yüzde 25,5’i birlikte yaşayan evli çiftlerden, yüzde 16,3’ü eşi olmayan kadın aile reislerinden, yüzde 54’ü aile olmayanlardan. Tüm hanelerin yüzde 37,1’i tek başına yaşayanlardan, yüzde 9’u ise 65 ve üzeri yaşta tek başına yaşayanlardan oluşuyor.

Yüzde 9’u 65 ve üzeri tek başına yaşayan kıdemli yurttaşlardan oluşan şehirde bu yurttaşlara yönelik birçok örnek uygulama var. Uygulamaların önemli bir bölümü ise gönüllü desteği ile yapılıyor. Bostonlular günün ya da haftanın belli saatlerini kıdemli yurttaşlara destek olmak için geçiriyor ve bunun karşılığında ferdi kaza sigortası sahibi oluyor veya sembolik ücretler alıyorlar.

BOSTON ALZHEİMER GİRİŞİMİ

Boston, Alzheimer hastalığına karşı mücadelede önde gelen yaklaşık 2 bin şirket ve kuruluştan oluşan Alzheimer’s Workplace Alliance’a katılan ilk büyük şehir. Şehir Yönetimi’nin bu konudaki ilk adımı, ilk müdahalede bulunan kişilere, Alzheimer ya da Demans hastalarıyla ilgilenirken nasıl cevap ve tepki verecekleri konusunda eğitim vermek olmuş, hastayla ilgilenen kişi ve ailelere en iyi nasıl yardımcı olacakları konusunda bilgilendirmek için şehir yönetimi personeline öğle aralarında eğitici atölyeler düzenleniyor.

BOSTON LCV (LÜTFEN CEVAP VERİNİZ)

Boston LCV, Boston’da yaşayan 55 yaş ve üzeri kişilerin, şehrin her yerindeki gönüllü programlara dâhil olmalarını sağlayan bir uygulama. Gönüllüler, ihtiyacı olan yaşlılara refakat ediyor, yemek götürüyor, ulaşımlarına yardımcı oluyor, ikinci dil olarak İngilizce öğretiyor ve destek oluyor. Gönüllüler, nerede ve ne kadar süre hizmet vereceklerini kendileri seçiyor. Program dâhilinde, gönüllülerin hizmet verirken yaptıkları ulaşım ve yemek giderlerinin bir kısmı karşılanıyor, ücretsiz olarak kaza sigortası yaptırılıyor ve Boston Şehir Yönetimi’nin düzenlediği ücretsiz etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.

KIDEMLİ YURTTAŞLARA EŞLİK PROGRAMI

Kıdemli Yurttaşlara eşlik programı Ulusal Kamu Hizmeti için Koordinasyon (Corporation for National Community Service) tarafından finanse ediliyor ve Yaşlı Komisyonu (Elderly Commission) tarafından destekleniyor. Eşlik Programı, yaşlı Amerikalılara, kendi yaşam deneyimlerini toplumsal ihtiyaçlar için kullanma fırsatı tanıyan bir ulusal hizmet programları ağı olan Kıdemli Yurttaş Toplulukları (Senior Corps) programının bir parçası. Kıdemli yurttaşlara eşlik edenler, günlük işlerini yapmakta zorlanan yaşlılara bakkal alışverişi, fatura ödemesi ve doktor randevusuna götürme gibi konularda yardımcı olmak isteyen, 55 ve üzeri yaştaki gönüllülerden oluşmaktadır. Gönüllü olmak isteyen tüm adaylar, hizmet öncesi ve hizmet sırasında Alzheimer hastalığı, diyabet ve ruh sağlığına bağlı sorunlar gibi konularda eğitime tabi tutuluyor. Yardımcı Kıdemli Yurttaşlar, haftada 20 saat hizmet veriyor, ulaşım, yıllık fiziki muayene ve yemek gibi gereklilikler için saat başına 2.65 dolar alıyorlar.

Yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kamu kurumları, Kıdemli Yurttaşlara Eşlik Programı projelerinin finanse edilmesi ve yürütülmesi için ödenek alıyor. Yaşlıların sağlık sorunlarına ilişkin çalışmalar yürüten toplum destekli kuruluşlar, gönüllü hizmetlerinin koordine edilmesi ve konumlandırılmasına destek oluyor. Hastanelerin, yaşlanma üzerine bölümleri ve evde sağlık hizmeti veren grupların dahil olduğu yerel ortaklar, gönüllü noktaları olarak görev yapıyor, bu gönüllü noktalarının personelleri, desteğe ihtiyaç duyanları belirleyerek gönüllülerle eşleştirme konusunda yardımcı oluyor.

KARŞILAMA GÖREVLİSİ KIDEMLİ YURTTAŞLAR

Gönüllü olarak karşılama görevlisi olan kıdemli yurttaşlar, belediye binasına gelen konukları güler yüzle karşılama ve onları uygun yere yönlendirme konusunda yardımcı oluyor. Düzenli olarak haftada iki saatlerini bu işe ayıran kıdemli yurttaşlar bu sayede sosyalleşmiş de oluyorlar.

EMLAK VERGİSİ İNDİRİMİ

Ev sahibi kıdemli yurttaşlar, bir şehir yönetimi biriminde gönüllü olarak çalışarak emlak vergilerinde 1000 ABD Dolarına kadar indirim fırsatından yararlanabiliyor. Programa dahil olabilmek için kişilerin 60 yaş ve üzerinde olması, bekar olanların 40.000 ABD Doları, evli olanların 55.000 ABD Doları brüt gelire sahip olması gerekiyor. Program kapsamında kişilerin en fazla 100 saat gönüllü olarak çalışmasına izin veriliyor ve gönüllü olarak çalışılan saat başına emlak vergisinde 10 ABD Doları tutarında bir indirim sağlanıyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından ayrıntılı hazırlanan ayrıntılı kent profiline http://www.kadikoyakademi.org/category/kent-profilleri/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Önümüzdeki hafta yazı dizimize Boston kütüphaneleri ile devam edeceğiz.