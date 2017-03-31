BOSTON KÜTÜPHANELERİ

Geçtiğimiz hafta Boston’un kıdemli yurttaşlar ile ilgili uygulamalarını yazmıştık. Bu hafta yine Boston’dayız. Bu kez de ABD’nin okyanusa kıyısı olan tek eyaleti olan Boston’un kütüphanelerini anlatacağız

İşte dünyanın en iyi kütüphaneleri arasında olan Boston Halk Kütüphanesi’nden Adams Sokağı Kütüphanesi’ne kadar yirmiden fazla kütüphanesi olan Boston kütüphanelerinden birkaç örnek:

CODMAN MEYDANI KÜTÜPHANESİ

Yerel bir vaiz ve siyasi figür olan John Codman’ın adını taşıyan Codman Meydanı Kütüphanesi, 1905 yılında, Norfolk Sokağı’nda hizmete açılmış. Kütüphane arşivinde Afrikan-Amerikan tarihi dair eserler önemli bir yer alıyor. Bunun dışında kütüphanede çocuklar için biyografi kitapları, geniş bir kentsel kurdu eser koleksiyonu, yerel tarih üzerine kitaplar ve orta büyüklükte İspanyolca ve Fransızca kitap koleksiyonları da bulunuyor. Kütüphanede haftalık olarak çocuklar için hikâye saatleri, satranç ve film programları düzenleniyor.

ADAMS SOKAĞI KÜTÜPHANESİ

Adams Street Kütüphanesi’nin bugün faaliyet gösterdiği yapı, 1951’de hizmete açılmış. 2004 yılında bağış toplanarak kütüphanenin avlusu okuma bahçesine dönüştürülmüş. Bir bahçesi de bulunan kütüphanede çocuklar için özel etkinliklere ve müzikal gösterilere ev sahipliği yapıyor. Kütüphane arşivinde mahalle halkının ilgi alanlarını kapsayan gizem kitapları, tarihi kitaplar ve yaz okumaları yer alıyor. Ayrıca kütüphane bünyesinde barındırdığı çeşitli görsel-işitsel yayınları ve kapsamlı film arşiviyle beğeni topluyor. Kütüphanenin çok amaçlı salonu, yerel ortaklar, mahalle örgütleri ve toplulukların kullanımına açık. Çocuklar ve bebekler için düzenlenen edebi kültür etkinliklerinden her yaş için uygun dersler, konserler ve film gösterimlerine kadar çeşitlenen kütüphane programları bölgede oldukça popüler.

GROVE HALL KÜTÜPHANESİ

Kütüphane, Afrikan-Amerikan edebiyatı ve tarihi üzerine geniş bir arşive sahip. Bünyesinde halkın kullanımına açık otuzdan fazla bilgisayar, üç çalışma odası ve bir toplantı odası bulunduruyor. Bunun yanı sıra kütüphane, Grove Hall Toplum Merkezi ile ortaklaşa kullandığı büyük bir mekana da sahip. Kütüphanede çocuklar için haftalık olarak hikâye saatleri düzenleniyor. Grove Halk Kütüphanesi yıl içinde, sanat sergilerine ve müzik programlarına ev sahipliği yapıyor.

EGLESTON MEYDANI KÜTÜPHANESİ

8 Temmuz 1953 yılında açılan kütüphane çoğunlukla okul öncesi eğitim ve etüd merkezi şeklinde hizmet veriyor. Kütüphane arşivinin büyük bir kısmı çocuk ve gençlere hitap edecek materyallerden oluşuyor. Kütüphanenin yetişkinlere hitap eden kısmında ise genel olarak sınava hazırlık kitapları, girişimcilik ve bilgisayar kitapları önemli bir yer tutuyor. Kütüphane programında okul öncesi dönem için hikaye saatlerinden, oyun kulübü etkinlikleri ve yetişkinler için kitap kulübü etkinlikleri, tiyatro ve şiir grubu etkinliklerine kadar çeşitli etkinliklere yer veriliyor.

ROSLİNDALE KÜTÜPHANESİ

Roslindale Kütüphanesi, 1898 yılında yapılmış. Kütüphanenin kapsamlı bir çizgi roman koleksiyonu bulunmuyor. Bunun yanında din ve dinsellik üzerine, yerel tarih üzerine kapsamlı koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Roslindale, dokuz devlet okuluna ve anaokullarına yönelik programlar sunuyor.

NEW EAST BOSTON KÜTÜPHANESİ

Kasım 2013’de açılan kütüphanede göze çarpan, geniş bir internet ağı, halka açık 54 bilgisayar, çok kullanımlı esnek odalar ve sesiz okuma odalarının bulunması. Binanın ayrıca Yeşil Bina sertifikası da var. Kütüphane tarihsel olarak, Amerika’da, bir belediye tarafından desteklenen ilk şube kütüphanesidir.

NORTH END KÜTÜPHANESİ

North End Kütüphanesi, kullanıcılarına, çok satan romanlar, klasikler, sesli kitaplar, CD’ler gibi farklı materyaller sunuyor. Bunun yanında çocuklar ve gençler için çeşitli okuma kitapları, sesli kitaplar ve CD’ler de yer alıyor. Yerel tarihi hakkında ise monograflar vardır. Kütüphanede okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için hikaye zamanları, aylık kitap tartışma grupları, elişi aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

CHARLESTOWN KÜTÜPHANESİ

Charlestown Branch’e gelen ziyaretçiler, popüler edebiyat, gizem, gerçek suç bölümleri ve geniş bir dergi arşiviyle karşılaşıyor. Aynı zamanda kütüphanede kişisel finans, sağlıklı yaşam, yemek, elişi kitapları ve çocukların kitap okumalarını teşvik edecek resimli kolay okunabilir kitaplar bulunuyor. Kütüphanede ek olarak yoga, görsel sanatlar, müzik ve randevuya bağlı bire bir bilgisayar eğitimi veriliyor.

WEST END KÜTÜPHANESİ

Kütüphanede çeşitli okuma materyalleri, biyografi, tarih, gezi, finans, sanat, iç mekan tasarımı, sağlık, yemek gibi kitapları bulunuyor. Okul öncesi ve daha küçükler için hikaye zamanı aktiviteleri var. Hikaye okuma saati aynı zamanda resim yapma, şarkı söyleme ve basit elişleri yapma gibi aktiviteler de içeriyor. Yetişkinler için ise sağlık ve tartışma programları gerçekleştiriliyor.

MERKEZ KÜTÜPHANE

Boston Halk Kütüphanesi, arşivinde bulundurduğu 23 milyondan fazla eserle Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük halk kütüphanelerinden biri. Özellikle sanat, sanat tarihi ve Amerikan tarihi üzerine eserler barındıran kütüphane ayrıca hükümet belgelerinin de emanetçisi. Boston Halk Kütüphanesi’nde 1,7 milyondan fazla nadir eser ve el yazması bulunuyor. Kütüphanenin William Shakespeare’in eserlerinin ilk baskılarından, kölelik karşıtı el yazması eserlere kadar çok geniş kapsamlı bir tarihi arşivi var. Kütüphanede, yazılı eserlerin dışında büyük bir görsel arşive de (fotoğraflar, kartpostallar, haritalar vb.) ulaşmak mümkün. Boston Halk Kütüphanesi’nde her yıl yazar söyleşileri, tarih dersleri, konserler, sanat ve tarih sergileri gibi birçok program düzenleniyor. Ayrıca kütüphanede her yaşa hitap eden hikaye okumaları, kitap tartışmaları, film gösterimleri, sohbet grupları, araştırma ve teknoloji dersleri gibi günlük etkinlikler de yapılıyor. Boston Halk Kütüphanesi’nin merkez ve diğer 24 şubesinde verilen kablosuz internet hizmeti ve halkın kullanması amacıyla bünyesinde bulundurduğu masaüstü bilgisayarlar kütüphanenin teknolojik hizmetlerine örnek. Kablosuz internet kullanımı kütüphane kartına sahip olmayı gerektiriyor. Kütüphane kartına sahip olanlar ayrıca kütüphaneden iki saat süreyle dizüstü bilgisayar kiralayıp bu bilgisayarları istedikleri yerde kullanabiliyorlar.