Haftalık Bağımsız Gazete 07 Şubat 2020
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Börek kitabına ödül

“Bir Dünya Börek” adlı kitap, yemek kitaplarının Oscar’ını aldı

Börek kitabına ödül
GazeteKadıköy

2018 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan, Ayfer Yavi’nin hazırladığı “Bir Dünya Börek” kitabı, 2020 Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödülleri’ne layık görüldü. Dünyaca ünlü ödülün Silk Road (İpek Yolu) ve Pastry and Desserts (Hamur işleri ve Tatlılar) kategorisinde Türkiye’den seçilen tek kitap olarak ödüle layık görülen kitap, 2020’de bu ödülü alan diğer ülkelerin adaylarıyla dünyanın en iyisi olmak için yarışacak.

“Yemek Kitaplarının Oscar”ı olarak nitelendirilen dünyaca ünlü Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödülleri, 1995 yılında Edouard Cointreau tarafından kuruldu. Her yıl, basılı veya dijital en iyi yiyecek ve şarap kitaplarına ve aynı zamanda yemek kanallarına verilen ödüle 2019 yılında 225 ülke ve bölgeden katılım oldu.

                                                                                                                                       

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