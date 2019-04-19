Bol oksijen, güzel manzara : İstanbul'a yakın yerler

İstanbul’da yaşayıp ciğerlerimize tüm gün egzoz dumanı doldurmak yerine hafta sonu ufak kaçamaklarla mis gibi dağ havası doldurmak ve bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak mümkün. Kısa bir yolculukla tatil havası yaşatacak İstanbul’a yakın yerleri derledik.

Baharın gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı, her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır ama ilkbaharın gelişi herkes için bambaşkadır; yazın habercisidir, ağaçlar çiçeklerini açar, kış aylarının ardından güneş ayrı parlar... İstanbul’da yaşayıp ciğerlerimize tüm gün egzoz dumanı doldurmak yerine hafta sonu ufak kaçamaklarla mis gibi dağ havası doldurmak ve bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak mümkün. Kısa bir yolculukla tatil havası yaşatacak İstanbul’a yakın yerleri sizler için derledik.

POLONEZKÖY

Biraz gezip hava alalım, doğayla iç içe olalım ama yollarda da telef olmayalım diyorsanız Polonezköy güzel bir seçenek olabilir. İstanbul’a ortalama 25 km uzaklıkta olan Polonezköy’e gittiğinizde yeşilliklerin içinde harika kahvaltı yapabileceğiniz çok güzel mekânlar, ardından doğayla tamamen baş başa olacağınız bir yürüyüş parkuru mevcut. Yürüyüşünüzü tamamladıktan sonra güzel bir kahve içip köyü gezmeye başlayabilirsiniz. Polenezköy’de açık hava hayvanat bahçesini de mutlaka gezmenizi tavsiye ederiz.

RİVA

Riva Deresi’nin Karadeniz’e döküldüğü yerde bulunan bir köydür. Beykoz’a bağlıdır. İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin duraklarından biri olan Riva, bol ağaçları, Karadeniz kıyısındaki sahili ve sessiz sakin sokaklarıyla huzur dolu bir beldedir. Deniz kıyısındaki kahvaltı mekanları ve balık restoranları iştah kabartıcı.

SAPANCA/MAŞUKİYE

Kartepe ve Sapanca gölünün arasında bulunan bu köyde manzara her mevsim ayrı bir güzeldir. Kartepe’nin zirvesinden başlayıp Maşukiye’ye inen Aygır Deresi köyün en rağbet gören yeridir. Su sesine karışan kuş seslerini dinlemek, patika yollarında yürüyüş yapmak ve derenin kenarında bulunan restoranlarda o muhteşem köy kahvaltılarından tatmak bir başkadır.Ayrıca yörenin alabalığı da meşhurdur.

Yürüyüşünüze Sapanca gölü kıyısına da inerek devam edebilirsiniz. Sapanca gölünde deniz bisikleti ve kanoyla da tura çıkmanız mümkün. Sapanca’da Kirazlı Yaylası da bölgenin sevilen yerlerinden, burada yürüyüş ya da piknik yapabilirsiniz ayrıca yayladan Sapanca gölü manzarası ve İzmit Körfezi’ni görmek mümkün, burda da tadı doyum olmaz bir manzara var.

BAŞİSKELE/MENEKŞE YAYLASI-YUVACIK

Kocaeli sınırları içinde olan Menekşe Yaylası, sessiz ve sakin olması sebebiyle dinlenmek için çok ideal. Mevsimine göre dağ çileği ve kekik mutlaka toplanmalı ve tadılmalı. Yayla çevresinde uzun yürüyüşler yapabilir ve nefis doğa manzaralarına dalabilirsiniz. Şahin Tepesi’ne gidip manzarayı izleyebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz.

Yuvacık’a ise sabah erkenden gidip gürül gürül akan derenin üzerindeki köprülerde uzun uzun köy kahvaltısı yapabilirsiniz ve o muhteşem ortamın etkisi altında kalabilirsiniz. Dere kenarında doğa yürüyüşleri, trekking ve piknik yapabileceğiniz güzel bir parkur bulunmakta ayrıca ATV safari, cip safari ve paintball etkinliklerine katılabilirsiniz.

DÜMBÜLDEK SUYU (KARAGÖLLÜ KÖYÜ)

Parkur, Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Karagöllü Köyü bölgesinde bulunuyor. Şile üzerinden veya Gebze yolunu takip ederek bu yürüyüş parkuruna ulaşabilirsiniz. Doğa yürüyüşü ve trekking sevenler için güzel bir rota. Dümbüldek Suyu, özellikle böbrek taşı rahatsızlığı yaşayanların doğal tedavi yeri… Ayrıca bu suyun tansiyondan idrar yolu hastalıklarına kadar başka pek çok derde deva olduğu da biliniyor, bu sebeple de bir çok ziyaretçinin uğrak yeri.

SAKLIGÖL/KUTLUCA KÖYÜ KANYONU/SARIKAVAK PARKURU/HACILLI ŞELALELERİ

Şile’de doğayla iç içe olabileceğiniz trekking ve yürüyüş yapabileceğiniz bir çok yer var. Bunlardan Sarıkavak Köyü’nden başlayan yürüyüş parkurunun değirmene kadar olan bölümü dereyi takip ederek, değirmenden sonrası ise Demircili Köyü’nden geçerek yine Sarıkavak Köyü’nde tamamlanıyor. Gebze’nin Şile istikametindeki son köylerinden Kutluca Köyü’nde yer alan kanyonda, Roma döneminden kalma 2000 yıllık Taşköprü yer alıyor. Taşköprü’nün altından başlanıp 5 km ilerlendikten sonra Çobangeçidi Kanyonu’na giriliyor. Saklı Göl Şile’de yürüyüş, kahvaltı ve temiz havanın tadını çıkaracağınız doğa harikası saklı bir yer. Adı gibi bir çok güzelliği içerisinde saklı bulunduran bu göl, doğa yürüyüşü ya da piknik yapmak, özellikle doğa fotoğrafı çekmek isteyenlerin uğrak yeridir. Hacıllı Köyü için doğa parkı demek yanlış olmaz. Doğa aktivitelerini seven yetişkinler için en güzel yerlerden. Göksü Deresi kıyısından yürüyebileceğiniz harika patikalar ve yürüyüş parkurları mevcut.

FLAMİNGO KÖYÜ

Çatalca merkezden biraz ileride olan bu köye girişte sanki bir eve gidiyormuşsunuz hissiyatı oluşuyor. Gerçekten girişte güzel bir ev ve havuzu sizi karşılıyor. Ortada güzel bir gölet etrafında kahvaltı yapacağınız yerler ve gölette yürüyen flamingolarla çok güzel bir atmosferi var. Kahvaltıdan sonra etrafı dolaşacağınız, yürüyüş yapabileceğiniz yerler de mevcut.

KIYIKÖY, İĞNEADA(LONGOZ ORMANLARI)

Türkiye’de ender rastlanan doğal oluşumlardan olan Kırklareli’nin güzel ilçesi İğneada bir sahil beldesi. İğneada’daki Longoz Ormanları, hem orman hem de irili ufaklı yedi göl barındıran, Türkiye’nin 39’uncu milli parkı… Burada yürürken ciğerleriniz bayram edecek. Mutlaka görmeniz gereken bir doğa harikası. Buraya kadar gelmişken İğneada’da konaklayacağınız ve güzel bir haftasonu geçireceğiniz yerler mevcut. Kıyıköy, küçük balıkçı tekneleriyle ve denizle nehrin birleştiği güzel sahiliyle ünlü bir kasaba. Kıyıköy de tıpkı Ağva gibi iki dere arasında yer alan köylerden biri. Hatta kırmızı tuğlalı surları, ahşap ve taştan yapılmış Rum evleriyle neredeyse geçmişten kalmış bir kasaba. Kıyıköy’e gelmişken Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kalesi, Kıyıköy Mağrası, Aşıklar Tepesi ve Kazan Dere& Pabuç Dere’yi de mutlaka ziyaret etmelisiniz. Kazan Dere&Pabuç Deresi’nde sandal ya da deniz bisikleti kiralayarak o muhteşem doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

PÜRENLİ YAYLASI

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı küçük ama çok güzel bir yayla. Yaylaya ulaştığınız an manzara sizi içine alıyor. Çam ormanlarının ortasındaki küçük gölet bu manzaranın bir parçası. Pürenli Yaylası çevresinde Odayeri Yaylası, Kardüz Yaylası, Sinekli Yaylası, Torkul Yaylası ve Göleti, Koca Yayla ve Samandere Şelalesi mutlaka görülmeli. Yakın mesafelere yürüyüş yapabilir, harika manzaralarla karşılaşabilirsiniz.

BALLIKAYALAR TABİAT PARKI

Gebze’de bulunan ve İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle bölgenin doğal zenginlikleri açısından en çok tercih edilen seyahat rotalarından biri de Ballıkayalar Tabiat Parkı’dır. Şelaleleri, tırmanışa müsait kireç taşı kayaları, gölet etrafındaki piknik alanları, dereleri ve tertemiz havası ile konuklarını karşılayan doğal bir kanyon olan Ballıkayalar, konuklarının yürüyüş ve tırmanış sporları yapmasına imkan sağlayacak, farklı etaplardan oluşan parkurlara sahiptir. Bunun yanında park içerisinde ziyaretçilerin piknik yapacağı alanlar, tahta masalar ve ufak bir ücretle kiralanabilecek çadırlar bulunur. Yemyeşil bir doğanın ve tertemiz bir havanın tadını çıkarmanın yollarından biri de elbette uzun yürüyüşler yapmak. Ballıkayalar’da trekking yapmanız için tasarlanmış birkaç parkur bulunmakta.

UÇMAKDERE, ŞARKÖY

Uçmakdere, Tekirdağ Şarköye bağlı eski bir Rum köyüdür. Uçmakdere’de yamaç paraşütü şenliği yapılıyor. Şarköy Trakya’nın incisi köftesiyle ve üzüm bağlarıyla meşhurdur.Haftasonu güzel bir kaçamak yapmak istiyorsanız ve 1-2 gün konaklarız diyorsanız güzel bir seçenek olabilir. Şarköy’den başlayarak Eriklice, Kalamış, Mürefte, Hoşköy, Gaziköy ve Uçamakdere’ye kadar uzanan sahil Şarap Sahili olarak biliniyor Mürefte, şarabıyla ünlü sevimli bir sahil kasabası.Türkiye’nin ilk şarap müzesi burada. Eriklice ise sakin sessiz bir balıkçı köyü. Burada Hora Fenerini de mutlaka ziyaret etmelisiniz.