Boğa’dan otizme mavi ışık

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan “Mavi Işık Yak” kampanyasına Kadıköy’den de destek geldi, Boğa Heykeli mavi renge büründü

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören “Mavi Işık Yak” (Light It Up Blue) kampanyasına Kadıköy’den de destek geldi, Boğa Heykeli mavi renge büründü.

Kampanya kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de binalar mavi ışıkla aydınlatıldı, haber spikerleri mavi kurdelelerini taktı, insanlar mavi giyerek sosyal medya hesapları üzerinden otizmle ilgili mesajlar verdi, otizmin farkında ve onların yanında olduklarını ifade ettiler. Kampanyanın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile Türkiye’nin batısından doğusuna pek çok bina mavi ışıkla aydınlatılırken, Kadıköy Boğa Heykeli de mavi ışık ile aydınlatılan mekânlar arasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler tarafından otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, Tohum Otizm Vakfı tarafından #otizmemaviışıkyak etiketiyle yapılan sosyal medya farkındalık kampanyası, gün boyunca 55 bin tweet alarak ve tüm gün TT listesinde yer alarak Türkiye’deki en başarılı otizm farkındalık kampanyası oldu.