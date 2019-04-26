“Biz beraber güzeliz”: Kadıköy Çorba

Kadıköy’de umutları ve hayalleri yeşertmek için biraraya gelen Kadıköy Çorba gönüllüleri, sokakta yaşayan insanlara daha sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretebilmek için haftanın iki günü Yoğurtçu Parkı’nda buluşuyor

Haber: Serra GÜVENGEZ-Evin ARSLAN

Gönüllülerden oluşan Kadıköy Çorba ekibi, her çarşamba ve cumartesi Yoğurtçu Parkı’nda evsizlere çorba dağıtarak onlarla iletişime geçiyor. Kadıköy Çorba gönüllüleriyle ekibin oluşum hikâyesini konuştuk.

Kadıköy Çorba ekibi, evsizlik sorunuyla mücadele kapsamında daha önceden çeşitli projelerde ya da etkinliklerde biraraya gelmiş insanlardan oluşuyor. Sonrasında ise gören, duyan, merak edenlerle büyümeye devam ediyor. Öncelikle saha araştırması yaparak evsiz insanlarla iletişime geçen ekip, Yoğurtçu Parkı’nı ortak alan olarak belirlediklerini söylüyor. Fakat ileriki zamanlar için rota değişikliğinin söz konusu olduğunu belirten gönüllüler, şimdilik en doğru yerin Yoğurtçu Parkı olduğunu söylüyor.

“KADIKÖY HALKI DUYARLI”

Kadıköylülerin de yaptıkları çalışmaya ilgi gösterdiğini söyleyen gönüllüler, “Çorbamızı Massa Lokantası hazırlıyor, bu konuda bize çok güzel yaklaşımları ve destekleri oldu. Fakat Kadıköy halkı da çok duyarlı. Biz bu konuda biraz sessiz hareket ettik, çok fazla ses duyurmamamıza rağmen bizi görenlerin sosyal medyadan geri dönüşleri şahane. Çorba harici giysi getiren ve ‘bizler de gelip kepçenizden çorba doldurmak istiyoruz’ diyen güzel dostlarımız çıkıyor.” diyor.

Sokakta yaşayan insanların görünmeye, sıcak bir merhabaya ve paylaşıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen gönüllüler “Sokaklarda kepçemiz ve tenceremiz ile gezerken bizi gören semt sakinleri bazen merakla soruyor. Yapılanı anlattığımızda siyasi parti ya da belediye mi diye soruyorlar. Kendi arkadaş çevremiz ile buluşup yaptığımızı söylediğimizde onların gülen yüzlerini görüyoruz. Teşekkür ediyorlar.” diye ifade ediyor.

Çeşitli gereksinimleri kendilerinin karşıladığını söyleyen Kadıköy Çorba ekibi, maddi bağış kabul etmediklerini fakat bazen sokakta kalan insanların mont, gömlek gibi ihtiyaçlarını dile getirip destek istediklerini belirtiyor.

TENCEREYLE DESTEK BİR YERE KADAR…

Çorba dağıtımı esnasında belli şeylere dikkat ettiklerini dile getiren ekip, sokakta kalan insanların fotoğraflarını kesinlikle çekmediklerini, onlarla soru sorarak değil dinleyerek iletişim kurduklarını söylüyorlar. Tartışmaya girmekten kaçındıklarını belirterek “Hitap şeklimizi, konuşurken kullandığımız kelimeleri özenle seçiyoruz. Din, dil, ırk konularına girip ayrımcı söylemde bulunmuyoruz.” diyorlar.

Sokakta değişik hikâyelerin de yaşandığını söyleyen bir gönüllü, evsiz kalan bir akademisyenle ve bir komutanla karşılaşmanın kendisini derinden etkilediğini dile getiriyor.

Avrupa yakasının bir ucundan Anadolu yakasının bir ucuna kadar gönüllülerin ekibe katıldığını söyleyen grup, “Biz elbette ki tenceremiz ile sokakta kalan dostlarımıza belli bir yere kadar destek olmaya çalışıyoruz. Farkındalık arttıkça görünürlük de artacak ve evsizliğe daha kalıcı çözümler üretilecektir. Biz tenceremiz ile beraber hep şunu söyledik: Biz beraber güzeliz. Paylaştıkça çok daha güzel olacağız. Hayatta gülümsemekten asla vazgeçmeyelim. Sokaklarımıza, dostlarımıza gülümsemeyi de unutmayalım.” diyorlar.

Kadıköy Çorba ekibi her hafta çarşamba günleri 20.00’de, Cumartesi günleri 17.00’de Yoğurtçu Parkı’nda buluşuyor

Instagram: kadikoycorba



