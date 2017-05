Bisiklet hırsızlarına dikkat!

Engelsiz Pedal Derneği kurucularından Samet Aksuoğlu ile son zamanlarda artış gösteren bisiklet hırsızlığına karşı alınacak önlemleri konuştuk

Isınan havalarla birlikte garajlardaki, balkonlardaki bisikletler sokaklara çıktı. Tabi bunu fırsat bilen bisiklet hırsızları da… Öyle ki Avrupa'da her yıl üç buçuk milyon bisiklet çalınıyor. Bu değer de her 6 dakikada bir bisikletle sahibinin birbirinden ayrıldığı anlamına geliyor. Bisiklet hırsızlığı her ne kadar arka planda kalan bir konu olarak gözükse de, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de bisiklet severlerin korkulu rüyası. Yerel bisiklet kulüplerinden aldığımız bilgilere göre Kadıköy’de de bisiklet hırsızlığı vakası sayısı hayli yüksek. Peki, bisikletlerimizi hırsızlardan nasıl koruyabiliriz? Ya bisikletimiz çalındıktan sonra neler yapmalıyız? İşte bu soruları Engelsiz Pedal Derneği kurucularından Samet Aksuoğlu gazetemize cevapladı.

UCUZ KİLİT KULLANMAYIN

Samet Aksuoğlu’nun verdiği bilgilere göre bisiklet hırsızlarının başarıya ulaşmasındaki en önemli nedenlerden biri ucuz ve kalitesiz kilitler. İçinde esnek bakır tel ve dışında plastik bir kapmayla 5-10 lira arasına satılan bu kilitler, hiçbir alet kullanmadan el ile bile kırılmaya müsait. Aksuoğlu, içinde tel bulunan kilitleri önermese de bu kilitler tercih edileceği takdirde bilinen markalardan tercih edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor

TEKERDEN KİLİTLEMEYİN

Bisiklet güvenliği konusunda en sık yapılan yanlışlardan biri ise kilidi sadece bisikletin ön tekerine geçirmek. Bisiklet böyle kilitlendiğinde hırsızlar sadece bisikletin ön tekerinde bulunan mandalı çevirerek tekerleği gövdeden ayırabiliyor. Bisiklet severler ise bisikletlerini almaya döndüklerinde sadece kilitli ön tekerle baş başa kalıyorlar. Aksuoğlu bisikleti gövdesinden kilitlemeyi tavsiye ederken, İBB’nin ve İspark’ın bisiklet parklarının gövdeden kilitlemeye uygun olmadığını söylüyor. İstanbul’da bisikleti gövdeden kilitlemeye uygun tek park sistemi ise Kadıköy Belediyesi tarafından uygulanıyor.

KİLİT GEVŞEK TAKILMAMALI

İster “tel kilit” ister “U kilit” olsun dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kilidin gevşekliği. Eğer kilit çok fazla boş alan kalacak kadar gevşek kilitlenirse, bu hırsızın çok daha rahat çalışarak bisikleti çalmasını kolaylaştırıyor.

AKSESUARLARA DİKKAT

Aksuoğlu’nun aktardığına göre, bisikleti komple çalmayı başaramayan hırsız, sele veya tekerlek çalmaya yöneliyor. Aksuoğlu özellikle kolayca çıkarılabilen ön tekerleği çift kilit kullanarak mutlaka gövdeye bağlanmasını öneriyor.

ÇARE “U KİLİT”

Aksuoğlu’nun belirttiğine göre en güvenli kilit sistemi “U kilit” sistemi. 40 lira fiyatlardan başlayan U kilitler demirden üretiliyor. Bu sistemde hırsızın demir kesme makasıyla uzun mesai harcamadığı sürece bisikletinizi çalması imkânsız.

FATURAYI SAKLAYIN

Türk Ceza Kanunu’na göre mülkiyet belgesi olmadan hırsızlık meydana gelmiş sayılmıyor. Bu sebeple olası bir vakada bisikletin size ait olduğuna kanıtlayacak verileri hazır tutmakta fayda var. Bisikletin seri numarasının yazılı olduğu faturayı kaybetmemek çok önemli. Bunun dışında bisikletin detaylarını içeren fotoğraflar çekip bunu saklamanızda olası olaylarda bisikletin sizin olduğunu kanıtlamanızı kolaylaştıracaktır.

ÇALINDIKTAN SONRA NE YAPMALI?

Aksuoğlu bisikletin çalındığını fark ettikten hemen sonra etraftaki sokakları ve bisikletin çalındığı 2 km yarıçaptaki tüm sokakları gezmeyi öneriyor. Bunun sebebi ise hırsızların son zamanlarda kullandığı taktik. Aksuoğlu’nun aktardığına göre hırsız bisikleti çaldıktan sonra 2-3 sokak ileriye gidiyor ve orada başka bir direğe kilitliyor. Çalınan bisikletler biriktiğinde ise kamyonetlerle kendi bisikletlerini alır gibi söküp kamyona yüklüyorlar.

Yapılabilecek şeylerden biri de calintibisiklet.com’a girerek çalınan bisikletle ilgili bir profil oluşturmak. Bisiklet camiasının takip ettiği bu sitede eğer çalınan bisikletinizi gören olursa site aracılığıyla size haber verebiliyor.

BAĞIŞ ERTEN UYARIYOR!

Bisiklet hırsızlığının mağdurlarından biri de gazetemiz yazarı Bağış Erten. Erten iki hafta önce gazetemize yazdığı köşe yazısında hevesle aldığı bisikletinin çalındığını duyurmuştu. Biz de Erten’e geçmiş olsun dileyerek bisiklet hırsızlığını sorduk ve şu cevabı aldık: “Üniversitede ilerici grupların sinema kulübü klasiğidir Bisiklet Hırsızları filmi. Vittorio De Sica’nın 1958 tarihli başyapıtı, çocuğu için bisiklet çalmak zorunda kalan fakir bir babayla oğlunun ilişkisini anlatır. O günlerde sempatik görünen bu ‘meslek’ şimdilerde Avrupa’nın en yaygın hırsızlık türlerinden biri. O kadar ki, Hollanda, Belçika, İtalya, Fransa gibi bisiklet sporunun hayatın içine harman olduğu yerlerde sokaklara kilitlenmiş kaliteli bisiklet göremezsiniz. Çünkü çalınması kaçınılmazdır! Artık bu sorun yavaş yavaş İstanbul’da da zuhur ediyor. Bu belki bir yanıyla şehirdeki bisiklet kültürünün geliştiğini de gösteriyor olabilir. Ama benim gibi mağdurları teselli etmiyor. Bir sene önce Moda’da, apartmanın ikinci katında, pervaza kilitli bisikletimi çalanları hatırladıkça aklıma bisiklet kültürü ya da De Sica’nın filmi gelmiyor. Yılların sürücüsü olan arkadaşlarım çaldırdıktan sonra “Bisiklet ev içinde saklanır” dediler bana. Su testisi kırıldıktan sonra! Bari ben sizi baştan uyarayım…”

ÇALABİLENE HEDİYE

Aksuoğlu, örnek bisiklet kilitleme yöntemini uygulamalı görmek isteyen Gazete Kadıköy okurları için bir bisikleti Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün önünde bulunan elektrik direğine kilitledi. 1 Haziran’a kadar örnek kilitlemeyi TAK’ın önünde görebilir ve sağlamlığını test etmek için kilitten ayırmaya çalışabilirsiniz. Aksuoğlu bisikleti kilitten ayırana bisikleti hediye edeceğini söyleyecek kadar da kilide güveniyor.