Bisiklet eğitmeni olmak ister misiniz? 

Bisiklet kullanımının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapan Engelsiz Pedal Derneği, Kadıköy’de yeni bir projeye başlıyor

Engelsiz Pedal Derneği, Zincir Kıran Kadınlar, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek sertifikasyon programı ile bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara sürüş eğitimi verecek eğitmenler yetiştirilecek. Kadın adayların kabul edildiği program 2 gün boyunca Kalamış Parkı’nda düzenlenecek. Program sonunda eğitimlere katılan kadınlara sertifika verilecek.

İlki bu hafta sonu, tekrarları da takip eden haftalarda Kalamış Parkı’nda gerçekleşecek eğitmen eğitimlerine başvurmak için Engelsiz Pedal Derneği’nin Facebook sayfasından başvuru formuna ulaşabilirsiniz.