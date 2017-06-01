Birstol'de kitaplar ve kütüphaneler

Dünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim uygulamalar yazı dizimize Büyük Britanya adasının güneybatısında yer alan Bristol kenti ile devam ediyoruz

Dünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim uygulamalar yazı dizimize Büyük Britanya adasının güneybatısında yer alan Bristol kenti ile devam ediyoruz. Güneybatı İngiltere'nin en büyük şehri olan Bristol birçok alanda örnek uygulamalara sahip. Biz bu yazı dizimizde kütüphanelerini ele alacağız. Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından ayrıntılı hazırlanan kent profiline http://www.kadikoyakademi.org/category/kent-profilleri/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

EVLERE KİTAP HİZMETİ

Dünyanın en güzel kütüphanelerinden birine Bristol Merkez Kütüphanesi’ne sahip olan kentte yerel yönetimin işlettiği toplam 28 kütüphane bulunuyor. Tümüyle çevrimiçi erişime açık olan Bristol kütüphane sistemine kayıt olunduğunda, gerekli tüm işlemler - ödünç alma, süre uzatma, iade vb. – yapılabiliyor.

Bristol’de Kadıköy Belediyesi’nin evlere kitap hizmeti gibi, gönüllüler ile yürütülen, Evde Kütüphane Servisi var. Evde Kütüphane Servisi ile yaşlılar ve engelliler evlerinde ziyaret edilerek kiytap ve dergi götürülüyor. Ayrıca engellilerin kütüphane kaynaklarından daha kolay yararlanılmasını sağlamak üzere, ekran klavyesi, dil seçenekleri, büyüteç vb. - genel kullanıma açık bilgisayarlar da kütüphanelerde bulunuyor.

Reçeteli Kitaplar (Books on Prescription) adını taşıyan başka bir uygulama ise, sağlık çalışanları tarafından seçilen ve stresten öfkeye, depresyondan endişeye, fobilerden demansa geniş bir yelpazede akıl ve ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesine yardımcı olacak kitaplarla oluşturulmuş. Kütüphanelerin yetişkin, genç yetişkin ve çocuklara yönelik okuma grupları haricinde, okuma becerisini etkileyen herhangi bir rahatsızlıktan - disleksik kişiler ya da bilişsel bir rahatsızlığı olanlar vb. - dolayı basılı materyalleri kullanmayanlara yönelik olarak okuma grupları da bulunuyor. Bunlar dışında, oyun okuma grubu gibi tematik gruplar da var.

ÇEVRİMİÇİ UYGULAMA

Bristol kütüphaneleri aynı zamanda farklı mekanlarda oluşturulan enformal okuma gruplarını da destekleniyor ve düşük bir ücret karşılığı, sekiz haftaya değin uzayan sürelerle, gruplara ödünç materyal verebiliyor. Hikaye Zamanı (Storytime) etkinliğinde ve düzenlenen diğer etkinliklerde gönüllü çalışıyor. Kütüphanelerin belirli kaynaklarına, gazete arşivleri, bazı referans kitaplar, aile soy kütüğü arşivi, e-kitap uygulaması, dijital ortama aktarılmış bazı özel koleksiyon ve arşivlere 24 saat çevrimiçi erişim sağlanıyor.

Bristol kütüphanelerinde genel kullanıma açık 200’den fazla bilgisayar bulunuyor ve kütüphanelerde aynı zamanda bilgisayar kursları da veriliyor. Ayrıca kütüphanelerde sadece kitaplar yok. Film koleksiyonlarının olduğu DVD’ler, müzik koleksiyonlarının oldu CD’ler meraklısını bekliyor. Kütüphanelerde e-kitap, sesli kitap uygulamaları da var. Çevrimiçi kullanıma yönelik ve basılı gazete, dergi ve süreli yayınlar arşivi bulunan kütüphanelerde ayrıca LGBTİ film ve kitap koleksiyonu da bulunmaktadır. Tarihi binalar, Viktoryen resimler vb. dizinleri haricinde 8.000 parçadan oluşan bir illüstrasyon koleksiyonu da bulunmaktadır. Sadece Merkez Kütüphanesi'nde (Central Library) 24.000'den fazla, ödünç verilebilen, sanat kitabı bulunan şehir kütüphanelerinde, farklı kategorilerde 3.000'den fazla oyun da bulunuyor.

BEBEK VE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER

Bristol kütüphanelerinde bir başka ilgi çekici uygulamada bebekler ve çocuklar için yapılan Bebekler için Zıplama ve Ritim etkinlikleri ile Çocuk Üniversitesi. Her hafta 300'den fazla bebeğin ebeveyn ve bakıcılarıyla katıldığı Bebek Zıplama ve Ritim etkinliğinde çıngıraklar ve müzik aletleri ile bebeklerin dil ve müzik gelişimine destek olunuyor. 30 dakika süren ve hemen hemen bütün kütüphanelerde yapılan bu etkinliğe katılım ücretsiz. Etkinlik kapsamında çocuklara hikayeler de okunuyor.

Çocuk Üniversitesi ise , 5-14 yaş arası çocukları, okul dışındaki öğrenme faaliyetlerine katılarak yeni ilgi ve yetenek kazanmalarını teşvik ediyor. Tüm Bristol kütüphaneleri, Çocukların Üniversitesi etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Uygulama kapsamında çocuklar yazarlarla bir araya geliyor, yaratıcı yazma çalışmalarına katılıyor, atölyelere katılıyor ve tiyatro ve dans gösterisi izliyorlar.