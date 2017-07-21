Biri pedalladı, diğeri kulaçladı; Her şey ENGELLİ ÇOCUKLAR için…

Kadıköy Belediyesi çalışanları Ulaş Yılmaz ve Bülent Çakırer, engelli bireylerin yaşamına dokunmak için farklı branşlardaki sportif yolculuklarıyla ses getirdi

Türkiye’den iki bisikletçi, işitme engelli çocukların eğitimi için faaliyet yürüten Çocuk Eğitim Derneği’nin sesini duyurmak için Tuna Nehri boyunca 500 kilometre pedalladı. Ulaş Yılmaz ve Göksel Doğuş Ocak, Almanya’nın güneyinden doğup Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri’nin başlangıç noktası olan Donaueschingen’den Regensburg’a kadar süren bisiklet yolculuklarını 7 günde tamamladı. 500 km boyunca Çocuk Eğitim Derneği için pedallayan bisikletçileri işitme engelli çocuklar İstanbul’da, Atatürk Havalimanı’nda ellerinde dövizlerle karşıladı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Medya Birimi Sorumlusu Ulaş Yılmaz ile Çek Cumhuriyeti’nde uluslararası bir şirkette çalışan Göksel Doğuş Ocak, Tuna Nehri’nin başlangıç noktası olan Almanya’nın Baden-Württenberg Eyaleti’ndeki Donauechengen’de buluşup Bayern Eyaleti’ndeki Regensburg’a kadar aralıksız pedalladı. Tuna Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü noktaya kadar nehir boyunca bisikletle 2 bin 857 kilometrelik hattı tamamlamayı hedefleyen bisikletçiler turun ilk etabını Çocuk Eğitim Derneği için gerçekleştirdi.

“ZOR AMA KEYİFLİ”

Turun zorlu olduğu kadar keyifli de olduğunu belirten bisikletçiler işitme engelli çocukların eğitimine destek amacıyla yapıldığı için daha da anlamlı olduğunu ifade etti. Çocuk Eğitim Derneği’nde eğitim alan çocukların Atatürk Havalimanı’nda yurda dönüşte karşıladıkları bisikletçi Ulaş Yılmaz “Bu tur bizim hayalimizdi, ilk etabını tamamladığımız için mutluyuz. Nehri Karadeniz’e kadar takip etmeye devam edeceğiz. Turumuzu devamlı takip eden Çocuk Eğitim Derneği sayesinde de işitme engelli çocukların eğitimiyle ilgili çok şey öğrendik ve insanlarla paylaştık. Her etapta ÇED gibi faaliyet yürüten kurumları duyurmayı hedefliyoruz” dedi.

AVRUPA’NIN EN UZUN PARKURLARINDAN

Tuna Nehri, Almanya’nın güneyinde Kara Ormanlar’dan doğan Brigach ve Breg isimli iki küçük nehrin birleşmesi ile başlıyor ve 2 bin 857 kilometre boyunca ilerleyerek Romanya’dan Karadeniz’e dökülüyor. Tuna Nehri havzası 19 ülkeden 80 milyondan fazla insan tarafından paylaşılıyor ve bu özelliği onu dünyanın en uluslararası nehir havzası yapıyor. Avrupa’nın Amazon’u olarak tarif edilen Nehrin özellikle Türk bisikletçilerin pedalladıkları kısmı ciddi bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Nehrin oluşturduğu havzalar kuş göç yolları üzerinde yer alıyor ve milyonlarca göçmen kuşa konaklama ve beslenme olanağı sunuyor. Tuna Nehri boyunca yer alan bisiklet yolu da dünyanın çeşitli yerlerinden bisiklet tutkunlarının tercih ettiği Avrupa’nın en uzun bisiklet yollarından.

ÇOCUK EĞİTİM DERNEĞİ

Çocuk Eğitim Derneği 0-14 yaş arası işitme engelli çocuklara sözel-işitsel yöntemle erken çocukluk, okul öncesi dönem ve ilk-ortaokullara giden işitme engelli çocuklara da etüt saatlerinde ücretsiz eğitim veriyor. Çocukların eğitimlerinin yanı sıra ailelerine de eğitim ve psikolojik alanlarda destekler veriliyor. www.cocukegitimdernegi.org.tr

“EN İYİ ARKADAŞ” İÇİN YÜZDÜ

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 2 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen 13. Uluslararası Meis–Kaş Yüzme Yarışması’na Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Bülent Çakırer de katıldı. Yarışmaya zihinsel ve gelişim engelli bireylerle gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies Türkiye adına katılan Çakırer, Osman Elmas ve İsmail Uğurlu ile birlikte, engelli bireyler konusunda farkındalık yaratmak için bu yarışmaya katıldıklarını belirtiyor.

Türkiye topraklarına en yakın Yunanistan adası olan Meis adasının limanından, Kaş ilçesi limanına kadar olan yüzme yarışmasında kat edilen uzaklık 7 bin 100 metre… Ancak Çakırer

yatay akıntılar yüzünden tahmini 8 bin ila 8 bin 300 metre yüzmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Çakırer “Organizasyondan kaynaklı sıkıntılarla birlikte zorlu bir yarıştı. Yinede açık deniz yüzücülerinin mutlaka bir kere denemesi gereken keyifli bir parkur diyebilirim. Meis’ten Kaş’a 3 saat 30 dakikada, arkadaşlarım Osman Elmas ve İsmail Uğurlu ile birlikte kulaçlarımızı anlamlandırmak ve farkındalık yaratmak için yarıştık.” diyor.

BEST BUDDIES

Best Buddies, zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllülerin arkadaşlığına dayanan bir program. Programın amacı, toplumdaki zihinsel ve gelişim engelli bireyleri oldukları gibi kabul etme ve kabul görme yolunda adım atılmasına aracı olmak.

Kelime anlamıyla en yakın arkadaş anlamına gelen bu sivil girişim, hayatımızda yeni bir arkadaşa yer vermeye olanak sağlıyor. http://www.bestbuddiesturkey.org/